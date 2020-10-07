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- 07 Eki 2020 - 09:13 G: 07 Eki 2020 - 09:34

Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında örgütün "mahrem yapılanması" içerisinde bulundukları yönünde ifade beyanları bulunan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Adana merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne ( FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında örgütün "mahrem yapılanması" içerisinde bulundukları yönünde ifade beyanları bulunan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce Adana, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye'de belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin yanı sıra aktif görevde bulunan doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

07 Eki 2020 - 09:13 AA Adana- Asayiş

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