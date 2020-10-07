Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında örgütün "mahrem yapılanması" içerisinde bulundukları yönünde ifade beyanları bulunan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Adana merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne ( FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında örgütün "mahrem yapılanması" içerisinde bulundukları yönünde ifade beyanları bulunan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce Adana, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye'de belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin yanı sıra aktif görevde bulunan doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.
Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.