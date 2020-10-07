Haberler Ankara Haberler Ankara
- 07 Eki 2020 - 11:40 G: 07 Eki 2020 - 12:06

Ankara Mamak parklarına ahşap oyun grupları kuruluyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalarda çocukları da unutmayan Mamak Belediyesi, ihtiyaç duyulan noktalarda oyun grupları kurarak çocukların gönlünce eğlenip vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalarda çocukları da unutmayan Mamak Belediyesi, ihtiyaç duyulan noktalarda oyun grupları kurarak çocukların gönlünce eğlenip vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında özellikle, kreş ve anaokulların bulunduğu parklar için Mamak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü marangozhanesinde ahşap oyun grupları üretiliyor.

Ahşap oyun grupları sayısının artacağını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ahşap parklar ile çocukların daha güvende olacağını belirtti. Köse, “Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını biliyoruz, tespit ediyoruz ve onların ihtiyaçlarına göre parklar inşa etmeye devan ediyoruz. Yapılan hizmetleri milletimizle paylaştığımızda büyük bir mutluluğun yaşandığını görebiliyoruz. Biz yavrularımızın memnuniyetleri için çalışıyoruz. Dışarı çıktıklarında maske, temizlik ve mesafe kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum” şeklinde konuştu.

Üreten belediye

Mamak Belediyesi, üreten belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Köpek yuvası, kuş yuvası, Mamak Belediyesi hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan masa, kitaplık ve evrak dolapları da kendisi üreten belediye, oyun parkları için ahşap oyun grubu üretimine de başladı. Mamak Belediyesi marangozhanesinde üretilen oyun parkı sistemleri, öncelikle anaokulu ve kreş yakınında yer alan parklarda yerini almaya başladı. Marangozhanede ayrıca belediyenin tüm hizmet birimlerinde kullanılan ve zaman içinde yıpranan ahşap ürünlerde uzman personeller tarafından onarılarak yeniden eski haline getiriliyor.

07 Eki 2020 - 11:40 Ankara/ Mamak- Belediyeler

# MAMAK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Mamak Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Mamak Pazar Yerleri ve Günleri
Mamak Eğitim ve Araştırma Hastanesi çok yakında hizmette - Ankara mask
Mamak Eğitim ve Araştırma Hastanesi çok yakında hizmette - Ankara
Ankara Mamak Zabıtası’ndan Koronavirüs Denetimi mask
Ankara Mamak Zabıtası’ndan Koronavirüs Denetimi
Mamak'a havuz kuruldu, çocuklar bayram etti - Ankara mask
Mamak'a havuz kuruldu, çocuklar bayram etti - Ankara
Ankara Mamak’ta temizlik emin ellerde mask
Ankara Mamak’ta temizlik emin ellerde
Ankara Mamak Aile Merkezleri'nden renkli dokunuş mask
Ankara Mamak Aile Merkezleri'nden renkli dokunuş
Mobil EBA Otobüsü Yola Çıktı - Ankara mask
Mobil EBA Otobüsü Yola Çıktı - Ankara
Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşinden Mamak Belediyesi’ne ziyaret - Ankara mask
Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşinden Mamak Belediyesi’ne ziyaret - Ankara
Ankara Mamak’ta denetimler devam ediyor mask
Ankara Mamak’ta denetimler devam ediyor
Ankara Mamak Belediyesi’nden çocuklara renkli sürpriz mask
Ankara Mamak Belediyesi’nden çocuklara renkli sürpriz
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Polatlı’nın kangrene dönen su sorunu çözülüyor mask
Ankara Polatlı’nın kangrene dönen su sorunu çözülüyor
Gölbaşı Velihimmetli mahallesi sakinleri tapularına kavuştu mask
Gölbaşı Velihimmetli mahallesi sakinleri tapularına kavuştu
Ankara Pursaklar’a Modern Mahalle Konakları mask
Ankara Pursaklar’a Modern Mahalle Konakları
Başkan Yaşar, sınava hazırlanan öğrencilere jest yaptı - Ankara mask
Başkan Yaşar, sınava hazırlanan öğrencilere jest yaptı - Ankara
Ankara Estergon Kalesi'nde tarih geleceğe taşınıyor mask
Ankara Estergon Kalesi'nde tarih geleceğe taşınıyor
Ankara Çankaya’dan örnek toplu iş sözleşmesi mask
Ankara Çankaya’dan örnek toplu iş sözleşmesi
Ankara Estergon Kalesi'nde korkutan yangın! mask
Ankara Estergon Kalesi'nde korkutan yangın!
Beypazarı Belediyesi, kendi öz kaynaklarını kullanarak bakım ve onarım maliyetlerini en aza indiriyor mask
Beypazarı Belediyesi, kendi öz kaynaklarını kullanarak bakım ve onarım maliyetlerini en aza indiriyor
Sporun Kalbi Pursaklar’da Atacak mask
Sporun Kalbi Pursaklar’da Atacak
Ankara Yenimahalle Belediyesi’nden metro istasyonlarında maske ve dezenfektan dağıtımı mask
Ankara Yenimahalle Belediyesi’nden metro istasyonlarında maske ve dezenfektan dağıtımı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak hentbolda dolu dizgin devam ediyor mask
Mamak hentbolda dolu dizgin devam ediyor
Ankara Polatlı’nın kangrene dönen su sorunu çözülüyor mask
Ankara Polatlı’nın kangrene dönen su sorunu çözülüyor
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, ATO Başkanı Baran’ı Ziyaret Etti mask
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, ATO Başkanı Baran’ı Ziyaret Etti
Gölbaşı Velihimmetli mahallesi sakinleri tapularına kavuştu mask
Gölbaşı Velihimmetli mahallesi sakinleri tapularına kavuştu
Meme Kanserine Dikkat! İşte Meme kanserinin gizli belirtileri mask
Meme Kanserine Dikkat! İşte Meme kanserinin gizli belirtileri
Ankara'da Çöl Tozları Etkili olmuştu! Uzmanlar uyarıyor Çöl tozu, çamurlu yağmura yol açabilir mask
Ankara'da Çöl Tozları Etkili olmuştu! Uzmanlar uyarıyor Çöl tozu, çamurlu yağmura yol açabilir

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL