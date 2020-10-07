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- 07 Eki 2020 - 11:44 G: 07 Eki 2020 - 12:21

Ankara Pursaklar’a Modern Mahalle Konakları

Pursaklar Belediyesi tarafından, hayata geçirilecek olan mahalle konaklarının yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Pursaklar Belediyesi tarafından, hayata geçirilecek olan mahalle konaklarının yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Pursaklar Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından Altınova ve Karşıyaka Mahallerinde yapılan mahalle konakları bitme noktasına geldi. 

Pursaklar Belediyesince, yapımı süratle devam eden ve yakın bir tarihte faaliyete geçecek olan Altınova ve Karşıyaka Mahalle konaklarının vatandaşlar tarafından taziye, bayramlaşma, mevlit okutma, asker uğurlama gibi özel günlerde kullanabilecekleri mekanlar olacak.

Altınova ve Karşıyaka Mahalle Konaklarının mahalle sakinlerine artı değer katacağına inandığını söyleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çalışmaların hızlandırılması hususunda talimatlar vererek incelemelerde bulundu.

‘‘Tüm Vatandaşlarımızın Konaklarımızdan Faydalanmasını Arzu Ediyoruz’’

Her yaştan vatandaşların Mahalle Konaklarından faydalanabileceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Bir an önce Altınova ve Karşıyaka mahalle konaklarını hizmete açarak diğer mahallelerimize değer katacak olan konakların yapımına geçmek istiyoruz. İlçemizdeki tüm vatandaşlarımızın konaklarımızdan ve imkanlarımızdan faydalanmasını arzu ediyoruz. Bu nedenle diğer mahallelerimizde de projelendirme ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah koronavirüs belasından bir an önce kurtularak mahalle konaklarımızın açılışını hemşehrilerimizin yoğun katılımlarıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri, Başkan Ertuğrul Çetin’e ziyaretleri nedeniyle halka tatlısı ve semaver çayı ikram ederek yapılan mahalle konakları için teşekkür etti.

07 Eki 2020 - 11:44 Ankara/ Pursaklar- Belediyeler

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