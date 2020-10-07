Ankara Pursaklar’a Modern Mahalle Konakları
Pursaklar Belediyesi tarafından, hayata geçirilecek olan mahalle konaklarının yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Pursaklar Belediyesi tarafından, hayata geçirilecek olan mahalle konaklarının yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Pursaklar Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından Altınova ve Karşıyaka Mahallerinde yapılan mahalle konakları bitme noktasına geldi.
Pursaklar Belediyesince, yapımı süratle devam eden ve yakın bir tarihte faaliyete geçecek olan Altınova ve Karşıyaka Mahalle konaklarının vatandaşlar tarafından taziye, bayramlaşma, mevlit okutma, asker uğurlama gibi özel günlerde kullanabilecekleri mekanlar olacak.
Altınova ve Karşıyaka Mahalle Konaklarının mahalle sakinlerine artı değer katacağına inandığını söyleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çalışmaların hızlandırılması hususunda talimatlar vererek incelemelerde bulundu.
‘‘Tüm Vatandaşlarımızın Konaklarımızdan Faydalanmasını Arzu Ediyoruz’’
Her yaştan vatandaşların Mahalle Konaklarından faydalanabileceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Bir an önce Altınova ve Karşıyaka mahalle konaklarını hizmete açarak diğer mahallelerimize değer katacak olan konakların yapımına geçmek istiyoruz. İlçemizdeki tüm vatandaşlarımızın konaklarımızdan ve imkanlarımızdan faydalanmasını arzu ediyoruz. Bu nedenle diğer mahallelerimizde de projelendirme ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah koronavirüs belasından bir an önce kurtularak mahalle konaklarımızın açılışını hemşehrilerimizin yoğun katılımlarıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.
Mahalle sakinleri, Başkan Ertuğrul Çetin’e ziyaretleri nedeniyle halka tatlısı ve semaver çayı ikram ederek yapılan mahalle konakları için teşekkür etti.
07 Eki 2020 - 11:44 Ankara/ Pursaklar- Belediyeler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.