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- 07 Eki 2020 - 14:08 G: 07 Eki 2020 - 14:26

Evde Paketleme İş Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara'da Ev Hanımlarına Evde Paketleme İş İlanları ve İŞKUR Başvurusu

İŞKUR kadınlara evden para kazanma fırsatı sunuyor. İŞKUR'un evde paketleme adı altında başlattığı projesi kadınlara evden çalışabilecekleri bir iş kolu yaratıyor. İŞKUR'un evden çalışma fırsatı yaratan bu projesi ile kadınlar evden çalışarak hem ev ekonomisine katkı sağlayabilecek hem de iş hayatına girecekler.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

İŞKUR kadınlara evden para kazanma fırsatı sunuyor. İŞKUR'un evde paketleme adı altında başlattığı projesi kadınlara evden çalışabilecekleri bir iş kolu yaratıyor. İŞKUR'un evden çalışma fırsatı yaratan bu projesi ile kadınlar evden çalışarak hem ev ekonomisine katkı sağlayabilecek hem de iş hayatına girecekler. Kadınların çalışma hayatına kazandırılmasının yanı sıra hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak bu iş fırsatını İŞKUR yarattı.

İŞKUR'un sağladığı bu işe başvuru yapan ve kabul edilen kadınlar gün içinde çok fazla zaman harcamadan nikah şekeri, bitki çayı paketleme, tel toka kutulama ya da poşet katlama gibi işler yaparak para kazanabilecek. Gün içinde az saat harcayarak çalışılabilecek bu iş kazanç açısından da oldukça avantajlıdır.

İŞKUR Evde Paketleme Başvurusu Nasıl Yapılır?

İŞKUR evde paketleme fırsatını kullanmak isteyen kadınların kendilerine en yakın İŞKUR merkezine giderek başvuruda bulunması gerekiyor. İŞKUR şubelerinde bulunan evde ek iş başvuru formunu dolduran kadınların varsa sertifikaları ya da belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Bu kayıt işlemi ile başvuru süreci tamamlanmış olur.

İŞKUR evden paketleme için kurulan sistemde havuza düşen işler uygun kadınlarla eşleştiğinde kadınlara SMS ile bildirilecek. Böylece ev kadınları da çalıştıkça para kazanacak.

İŞKUR Evde Paketleme İşinden Aylık Ne Kadar Kazanç Elde Edilebilir?

İŞKUR evde paketleme işi çerçevesinde ele alınan birçok iş çeşidi vardır. Bununla beraber bu iş çeşitleri arasında fiyat farkı bulunmaz. İŞKUR bünyesindeki evde paketleme işi ile kadınlar günde yaklaşık 3 ya da 4 saat çalışarak 600 lira ile 800 lira arasında para kazanabilir.

İŞKUR Evde Paketleme Fırsatında Hangi İşler Vardır?

İŞKUR evde paketleme işi olarak geçen birçok iş çeşidi bulunur. Bitki çayı ya da nikah şekeri paketleme, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama, sabun kutulama, cetvel seti hazırlamak, mandal montajı, takı tasarım işleri, tırnak kutulama, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapmak, küpe ucu takmak vb. birçok iş evde paketleme bünyesinde yapılabilmektedir.

07 Eki 2020 - 14:08 - Yaşam

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