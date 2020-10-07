Yasin Börü Olayı Nedir? Yasin Börü Kimdir? Kaç Yaşındaydı, Nasıl Öldü?

Ölümü ile Türkiye'de hafızalara kazınan Yasin Börü ölümünün 6. yılında yine anıldı. 6-8 Ekim olayları esnasında Diyarbakır'da PKK'lı teröristler tarafından öldürülen Yasin Börü ölümünün 6. yılında da birçok sosyal medya platformunda anıldı. Genç yaşında vahşice öldürülen Yasin Börü unutulmadı.

6-8 Ekim Olayları Nedir?

6-8 ekim olayları HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı ile 6 ve 7 ekim tarihlerinde YPG/PKK yandaşları tarafından gerçekleştirilen şiddet olaylarıdır. 6-8 ekim olayları esnasında 2 polis şehit olmuş ve 31 sivil de hayatını kaybetmiştir.

6-8 ekim olayları Selahattin Demirtaş önderliğindeki HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından Kobani ile ilgili açıklamaların yapılmasının ardından 35 ilde yaşanan şiddet olaylarıdır.

Yasin Börü 6-8 Ekim olaylarının Diyarbakır'daki yansıması sonucu genç yaşta vahşice öldürülmüştür. Yasin Börü ve arkadaşları Kurban Bayramı sebebi ile yoksullara et dağıtmak için sokağa çıkmıştır. Et dağıtımının bitmesine çok az kala Yasin Börü ve arkadaşları 6-8 Ekim olayları göstericilerinin saldırılarına maruz kalmışlardır.

Yasin Börü ve arkadaşları sopa, taş ve silahlarla saldırıya uğrayınca bir binanın 3. katında saklanmaya çalışmış ancak yakalanır ve binadan atılarak vahşice öldürülmüştür. Göstericiler Yasin Börü ve arkadaşlarını IŞİD üyesi olmakla suçlamış ve linç etmiştir. Binanın 3. katından atılan 16 yaşındaki Yasin Börü'nün cesedinin üzerinden araba ile geçen göstericiler cesede bile işkence etmiştir.

Bu olayların ardından Yasin Börü ve arkadaşlarının cesetleri tanınamayacak hale gelmiştir. Olaylar esnasında orada olan ve hayatta kalan Yusuf Er'in ise psikolojisi bozulmuştur. Yaşananları tek tek anlatan Yusuf Er olaydan sonra uzun bir süre normale dönememiş, tedavisini bile Diyarbakır dışında yaptırmıştır.

6-8 Ekim olayları olarak da bilinen Kobani olaylarının yargılanması devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde birçok HDP'li ismin de aralarında olduğu bir grup Kobani soruşturması için gözaltına alındı. Kobani olaylarının en çarpıcı örneklerinden biri olan Yusuf Börü ise her yıl öldürüldüğü gün anılmaya devam ediyor.