MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Restoranı var mı?

MasterChef programının sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya son dönemin en çok merak edilen isimlerinden biri olmaya devam ediyor. TV8 ekranlarının en çok seyredilen programında her hafta boy gösteren Mehmet Şef'in evliliği, işi ve kariyer basamakları izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Mehmet Yalçınkaya Kimdir?

1 Ocak 1974 doğumlu olan Mehmet Şef aslen Boluludur. Amcasının restoranında 12 yaşında mutfakla tanışan Mehmet Yalçınkaya sonrasında İstanbul'da çeşitli mekanlarda aşçılık yapmıştır. Mehmet Şef'in asıl aşçılık kariyeri ise 2004 yılından sonra aldığı eğitimler ile başlamıştır.

Mehmet Yalçınkaya Evli Mi?

MasterChef programının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya evli ve 1 kız çocuk sahibidir. Mehmet Şef Sude isimli kızı ile sosyal medyada sık sık paylaşım yapmaktadır.

Mehmet Yalçınkaya Aşçılık Kariyeri

Mehmet Yalçınkaya 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisi'nde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim almıştır. Derin bir aşçılık ve sunum bilgisi olan Mehmet Şef Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi birçok farklı ülkede Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yapmıştır.

Türkiye'de de birçok restoran ve otelde şeflik yapan Mehmet Yalçınkaya çalıştığı mutfaklara her zaman yenilikler getirmiştir.

Mehmet Yalçınkaya'nın 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisinde spesiyalleri yayınlanmıştır. Derginin internet sitesinde de yayınlanan spesiyalleri oldukça ilgi görmüştür.

Mehmet Yalçınkaya Türkiye'de Baquet konseptini ilk geliştiren şef olarak kariyerinde birçok büyük başarı elde etmiştir. Mehmet Yalçınkaya'nın dünyaca ünlü yarışmalarda da ödülleri ve dereceleri bulunmaktadır. Almanya'da yapılan Olimpiyade Der Köche A yarışmasında 3. olmuş ve bronz madalya kazanmıştır. Birçok uluslararası yarışmada takım kaptanlığı da yapan Mehmet Yalçınkaya 2009 yılında özel bir davet ile Katar Başbakanlığı Konutları ve Al Mırgab isimli özel yatla dünya turuna çıkmıştır. Kariyerine birçok workshop da sığdıran Mehmet Şef, aldığı birçok ödülle de mutfaktaki hünerlerini kanıtlamıştır.

Gastronomi alanına dair birçok başarısı olan deneyimli şef şuanda MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapmaya devam etmektedir.