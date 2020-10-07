Galata Kulesi Neden Yapıldı? İşte Galata Kulesi'nin Gizemli Hikayesi...

İstanbul'un tarihi ve turistik inşalarından biri olan Galata Kulesi hakkında birçok rivayet ve söylenti dolaşır. Çok eski bir tarihi olan Galata Kulesi birçok tahribat yaşamış, birçok tarihi olaya da şahitlik etmiştir. Günümüzde yazarların ve aşıkların hikayelerinin anlatıldığı Galata Kulesi aslında kendi döneminde son derece işlevsel amaçlara yönelik inşa edilmiş ve kullanılmıştır.

Galata Kulesi Neden Yapıldı?

UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil ettiği Galata kulesi inşa edildiği dönemde semtin en yüksek yerine fener kulesi olarak yapılmıştır. Bizans döneminde Anastasius tarafından yapılan Galata kulesi dünya üzerindeki en eski kulelerden biridir.

Galata Kulesi inşa edildikten sonra sürekli yenilenmiş ve yükseltilmiştir. Farklı dönemlerde, yüzyıllarda farklı amaçlara yönelik olarak kullanılmıştır. Galata Kulesi inşa edilirken gözetleme amacıyla yapılmış ancak sonraki dönemlerde esirleri hapis etmek için de kullanılmıştır.

Galata Kulesi ile ilgili anlatılan birçok efsaneden biri olan Hezarfen Ahmet Çelebi'nin tahta kanatları ile uçması en çok ilgi gören hikayelerden biridir. Efsaneye göre 17. yüzyılın ilk yarısında Hezarfen Ahmet Çelebi tahtadan yaptığı kanatları ile Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçmuştur. Büyük ilgi gören bu efsaneden sonra Avrupa'da bu uçuşu gösteren gravürler yapılmıştır.

Galata Kulesi'nin ev sahipliği yaptığı bir başka öykü ise Ümit Yaşar Oğuzcan'ın oğlunun intiharıdır. Anlatılanlara göre sürekli intihar etme düşüncesinde olan Ümit Yaşar Oğuzcan defalarca çıktığı Galata Kule'sinden atlayamaz. Bu duruma dayanamayan oğlu ise babasına ders vermek için kendini Galata Kulesi'nden atar.

Galata Kulesinin Mimari Özellikleri Nelerdir?

Galata Kulesi mimari özellikleri ile de dikkat çeken tarihi yapılardan biridir. Romenesk mimari özelliklerini taşıdığı söylenen Galata Kulesi son derece sağlam bir yapıya sahiptir. Yapıldığı dönemde kentin en büyük binası olan Galata Kulesi o zamanlar ahşap bir malzemeye sahiptir. Sonraki düzenlemelerde kulenin malzemesi yavaş yavaş değiştirilir. Konumu itibariyle gözlem amacıyla kurulan Galata Kulesi dar ve az sayıda pencereye sahiptir. İnşa edildiği dönemden bu zamana birçok olaya ve döneme tanıklık eden Galata Kulesi efsaneleri ile konuşulduğu gibi mimari yapısı ile de dikkat çekmektedir.