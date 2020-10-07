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07 Eki 2020 - 18:29

Nesibe Aydın - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 69 - 58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Nesibe Aydın ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi TOBB ETÜ Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'den Manolya Kurtulmuş (sağda) rakibi ile mücadele etti.