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- 07 Eki 2020 - 17:40 G: 07 Eki 2020 - 19:21

Ülkücü Şehit Mustafa Pehlivanoğlu Kimdir? İşte Yazdığı Son Mektup

Ülkücü şehit Mustafa Pehlivanoğlu 1980 darbesinden sonra idam edilen ilk ülkücüdür. Haksız yere idam edilmiş ve İdam infazı gerçekleştikten sonrada Yargılandığı mahkemece beraat etmiştir. Mustafa Pehlivenoğlu'nun idam edilmeden önce ailesine yazdığı mektup ise çok konuşulmuştu.

Ülkücü Şehit Mustafa Pehlivanoğlu Kimdir İşte Yazdığı Son Mektup. Ülkücü şehit Mustafa Pehlivanoğlu 1980 darbesinden sonra idam edilen ilk ülkücüdür. Haksız yere idam edilmiş ve İdam infazı gerçekleştikten sonrada Yargılandığı mahkemece beraat etmiştir. Mustafa Pehlivenoğlu'nun idam edilmeden önce ailesine yazdığı mektup ise çok konuşulmuştu.

Ailesi, oğullarının idam edildiğini cezaevine ziyarete geldiklerinde öğrenmişlerdi. Mustafa Pehlivanoğlu, ailesine yazdığı mektupta ise "Zafer her zaman Allah'a inananlarındır" demişti.

Mustafa Pehlivanoğlu Neden İdam Edildi?

Ülkücü şehit Mustafa Pehlivanoğlu 1978 yılında yaşanan Balgat Katliamı olarak da bilinen olaydan sorumlu tutularak yargılanmış ve idam cezası almıştır.

Balgat semtindeki 5 kahvehane 10 ağustos gecesi kimliği belirsiz kişiler tarafından taranmıştır. 1978 yılının Ağustos ayında, Ankara'nın Balgat Semti'nde bir kahvehane taranması ardından beş kişi hayatını kaybetti. Kanlı görüntüler defalarca dönemin tek kanalı olan TRT ekranına getirildi.

Olay ertesi gün sol gazeteler tarafından "Ülkücülerin Ankara'da gerçekleştirdiği katliam" olarak nitelendirildi.

Polis olay sonrası operasyona başlamış ve olayın olduğu semtteki ülkücü mahallesine baskın düzenlemiştir. Karapınar Mahallesine yapılan bu baskında 22 yaşındaki Mustafa Pehlivanoğlu'nun da içinde olduğu bir grup genç göz altına alınmıştır.

Suçsuz oldukları söylenmesine rağmen yargılandılar ve Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde 18 Ekim 1979'da idam cezasına çarptırıldılar. Cezaları, 16 Temmuz 1980'de Askeri Yargıtay tarafından onandı. 2 yıl hapiste kalan iki arkadaş 1980 da darbesinden kısa bir zaman önce tutuklu kaldıkları Mamak Askeri Cezaevi'nden kaçmışlardır.

Firar durumundayken Son mektubunda nişanlısına "mutlu bir yuva kurması" temennisinde bulunduğu mektup göndermiş, nişanlısının erkek kardeşinin durumu ihbarı ile yakalanmıştır. .

7 ekim 1980 tarihinde idamı kesinleşen Mustafa Pehlivanoğlu, 7 ekimi 8'ine bağlayan gece idam edilmiştir. Pehlivan'ın İdam kararını veren Sıkıyönetim Mahkemesi Hâkimi Ali Fahir Kayacan, daha sonra anlattığı anılarında, Mustafa Pehlivanoğlu'nun asılan solcu Necdet Adalı'ya eşit olsun diye idam edildiğini belirtti.

Bu ise "Adaletli olsun diye bir sağdan, bir soldan astık" diyen Kenan Evren'in sözlerini ispatı niteliğindeydi.

Mustafa Pehlivanoğlu'nun, darağacına gitmeden önce yazdığı mektubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde Meclis kürsüsünden okumuş, gözyaşlarını tutamamıştı. 

Mustafa Pehlivanoğlu'nun Anlatıldığı Film Nedir?

Ülkücü şehit Mustafa Pehlivanoğlu'nun idam süreci 2015 yılında çekilen Ankara Yazı Veda Mektubu filminde yeniden anlatılmıştır. İpek Tuzcuoğlu, Gürkan Uygun, Münir Can Cindoruk gibi oyuncuların yer aldığı filmde Mustafa Pehlivanoğlu'nu idama götüren süreç ele alınmaktadır. Ankara Yazı Veda Mektubu filmi 2016 yılında vizyona girmiştir.

Filmin yapım sürecinde Mustafa Pehlivanoğlu'na sahip çıkan MHP, oyuncu seçimi konusunda söz sahibi olmuştur. Ülkücü şehitin annesi için Hülya Avşar'a karşı çıkan MHP, İpek Tuzcuoğlu için yorumda bulunmamıştır.

07 Eki 2020 - 17:40 Ankara- Yaşam

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