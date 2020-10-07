Emeklilere 355 TL Zam Geliyor! Bu Kez Netleşti... İntibak Zammı Geliyor! İşte o Tarih

Yeni yılın da yaklaşması ile enflasyon oranında zam yapılacak olan emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. İntibak zammı ile beraber en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Türkiye Emekliler Derneği, 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlara uygulanan intibak zammının, 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşlar için de uygulanmasını talep etti. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün 2000 yılı öncesinde ve sonrasında emekli olan vatandaşlar arasında ciddi gelir farklılığı olduğunu ve bu eşitsizliğin giderilmesini talep ettiklerini açıkladı. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşların aleyhine işleyen intibak zammı ile ilgili yeni bir düzenlemenin gerekliliği açıklandı.