Haberler Ankara Haberler Ankara
- 07 Eki 2020 - 20:15 G: 07 Eki 2020 - 20:18

Emeklilere 355 TL Zam Geliyor! Bu Kez Netleşti... İntibak Zammı Geliyor! İşte o Tarih

İntibak zammı konusunun gündeme gelmesi ile emekliler konu ile ilgili gelişmeleri takip etmeye başladı. 2000 yılı öncesi emekli olan kişilere uygulanan intibak zammının 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlara uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yeni yılın da yaklaşması ile enflasyon oranında zam yapılacak olan emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. İntibak zammı ile beraber en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Türkiye Emekliler Derneği, 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlara uygulanan intibak zammının, 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşlar için de uygulanmasını talep etti. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün 2000 yılı öncesinde ve sonrasında emekli olan vatandaşlar arasında ciddi gelir farklılığı olduğunu ve bu eşitsizliğin giderilmesini talep ettiklerini açıkladı. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşların aleyhine işleyen intibak zammı ile ilgili yeni bir düzenlemenin gerekliliği açıklandı.

07 Eki 2020 - 20:15 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Eski HDP'li Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı mask
Eski HDP'li Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı
Demet Akalın'ın Son Halini Görenler Şok Geçirdi! "Bunu Kendine Neden Yaptın?" Soruları Sosyal Medyayı Salladı! mask
Demet Akalın'ın Son Halini Görenler Şok Geçirdi! "Bunu Kendine Neden Yaptın?" Soruları Sosyal Medyayı Salladı!
Masterchef'te Kabus Gibi Anlar! Somer Şef Delirdi... Yarışmacı Ağlamaktan Harap Oldu! Herkes Sosyal Medyadan Tepki Gösterdi mask
Masterchef'te Kabus Gibi Anlar! Somer Şef Delirdi... Yarışmacı Ağlamaktan Harap Oldu! Herkes Sosyal Medyadan Tepki Gösterdi
Nesibe Aydın - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 69 - 58 mask
Nesibe Aydın - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 69 - 58
Ankara'da Koronavirüste Sokağa Çıkma Yasağı! Yapılan Açıklama Tüm Bilinenleri Tepetaklak Etti... Meğer Çok Farklıymış! mask
Ankara'da Koronavirüste Sokağa Çıkma Yasağı! Yapılan Açıklama Tüm Bilinenleri Tepetaklak Etti... Meğer Çok Farklıymış!
Ülkücü Şehit Mustafa Pehlivanoğlu Kimdir? İşte Yazdığı Son Mektup mask
Ülkücü Şehit Mustafa Pehlivanoğlu Kimdir? İşte Yazdığı Son Mektup

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL