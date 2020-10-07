07 Eki 2020 - 22:36 Güncelleme: 07 Eki 2020 - 23:15
Türk Telekom - Darüşşafaka Tekfen: 79 - 69
Türk Telekom, ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftadan ertelenen maçta Darüşşafaka Tekfen ile karşılaştı. Darüşşafaka Tekfen oyuncusu Grant Jerrett (34), bir pozisyonda rakibi Türk Telekom oyuncusu Tyler Ennis (11) ile mücadele etti.
Türk Telekom, ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftadan ertelenen maçta Darüşşafaka Tekfen ile karşılaştı. Darüşşafaka Tekfen oyuncusu Grant Jerrett (34), bir pozisyonda rakibi Türk Telekom oyuncusu Tyler Ennis (11) ile mücadele etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.