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07 Eki 2020 - 22:36

Türk Telekom - Darüşşafaka Tekfen: 79 - 69

Türk Telekom, ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftadan ertelenen maçta Darüşşafaka Tekfen ile karşılaştı. Darüşşafaka Tekfen oyuncusu Grant Jerrett (34), bir pozisyonda rakibi Türk Telekom oyuncusu Tyler Ennis (11) ile mücadele etti.