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- 08 Eki 2020 - 09:27 G: 08 Eki 2020 - 09:41

Ankara Altındağ'dan eğitime tam destek

Altındağ Belediyesi, yüz yüze eğitimin başladığı tüm okullara temizlik ve hijyen seti gönderildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Altındağ Belediyesi, yüz yüze eğitimin başladığı tüm okullara temizlik ve hijyen seti gönderildi. 

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, okullarda hijyen seferberliği başlatıldı. Yüz yüze eğitimin başladığı okullara, içerisinde gerekli her tür malzemenin bulunduğu temizlik ve hijyen setleri hediye edildi. 

KİLO KİLO TEMİZLİK

Altındağlı çocukların sağlığı ve velilerin gönül rahatlığı için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı “Her bir okulumuza, 30 kg sıvı el sabunu, 30 kg çamaşır suyu, 30 kg genel temizlik malzemesi, 10 kg el dezenfektanı, ortam dezenfektanı ve el dezenfektan cihazı gönderdik. İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinden çocuklarımızın olumsuz etkilenmemesi tek temennimiz... Bunun için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çünkü onlar bizim için çok önemli” dedi. 

OKULLARA TAM DESTEK 

Başkan Asım Balcı, okullara yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

" İlçemizde bulunan 162 okula boya malzemesi desteği sağladık. 93 okula bahçe ve peyzaj desteği verdik. 47 okulumuzun tadilatını yaptık. 155 okulun ise dezenfeksiyonunu yaptık. Yapılan çalışmalar neticesinde okullar pırıl pırıl bir görüntüye kavuştu. Şimdi de temizlik ve hijyen seti gönderdik. Altındağ genelinde çalışmalarımız devam edecek. Çocuklarımız temiz ve bakımlı okullarda eğitim görecekler. Altındağ Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız"

08 Eki 2020 - 09:27 Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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