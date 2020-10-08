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08 Eki 2020 - 10:03

Ankara'da Bugün Hava Kaç Derece! Ankara'ya Dolu Yağacak mı, Meteoroloji Uyarı Var Mı?

MeteoroloAnkara 8 Ekim 2929 günü Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Düzce ili ile Bolu ve Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.