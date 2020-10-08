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- 08 Eki 2020 - 10:03 G: 08 Eki 2020 - 10:23

Ankara'da Bugün Hava Kaç Derece! Ankara'ya Dolu Yağacak mı, Meteoroloji Uyarı Var Mı?

MeteoroloAnkara 8 Ekim 2929 günü Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Düzce ili ile Bolu ve Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

ANKARA METEOROLOJİK GÖRÜNÜM NASIL: Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Düzce ili ile Bolu ve Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

ANKARA HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

ANKARA RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

ANKARA UYARILAR: Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

08 EKİM 2020 Günü Ankara ve İlçelerinde Hava Durumu ve Sıcaklıkları Şöyle Olacak;

İlçe                          Beklenen Hava         En Düşük  (°C)                                                                                   En Yüksek  (°C)
Ankara                    Parçalı bulutlu                                                                                                                           29

Akyurt                     Parçalı bulutlu                                                                                                                         29

Altındağ                  Parçalı bulutlu                                                                                                                           29 

Ayaş                       Parçalı bulutlu                                                                                                                        31

Bala                        Parçalı bulutlu                                                                                                                           28

Beypazarı              Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı      31

Çamlıdere              Parçalı bulutlu                                                                                                                          26

Çankaya                 Parçalı bulutlu                                                                                                                       31

Çubuk                     Parçalı bulutlu                                                                                                                           25

Elmadağ                 Parçalı bulutlu                                                                                                                          29

Etimesgut               Parçalı bulutlu                                                                                                                          29

Evren                     Parçalı bulutlu                                                                                                                          30

Gölbaşı                  Parçalı bulutlu                                                                                                                          29

Güdül                     Parçalı bulutlu                                                                                                                          31

Haymana              Parçalı bulutlu                                                                                                                              28

Kalecik                    Parçalı bulutlu                                                                                                                          33

Kahramankazan       Parçalı bulutlu                                                                                                                        29

Keçiören                   Parçalı bulutlu                                                                                                                         29

Kızılcahamam            Parçalı bulutlu                                                                                                                          28

Mamak                     Parçalı bulutlu                                                                                                                               30

Nallıhan                     Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı                 29

Polatlı                              Parçalı bulutlu                                                                                                                     30

Pursaklar                     Parçalı bulutlu                                                                                                                          29

Sincan                              Parçalı bulutlu                                                                                                                     29

Şereflikoçhisar                  Parçalı bulutlu                                                                                                                       30

Yenimahalle                      Parçalı bulutlu                                                                                                                         30

08 Eki 2020 - 10:03 Ankara- Yaşam

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