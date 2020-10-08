Ankara'da Bugün Hava Kaç Derece! Ankara'ya Dolu Yağacak mı, Meteoroloji Uyarı Var Mı?
MeteoroloAnkara 8 Ekim 2929 günü Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Düzce ili ile Bolu ve Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
ANKARA METEOROLOJİK GÖRÜNÜM NASIL: Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Düzce ili ile Bolu ve Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
ANKARA HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
ANKARA RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.
ANKARA UYARILAR: Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
08 EKİM 2020 Günü Ankara ve İlçelerinde Hava Durumu ve Sıcaklıkları Şöyle Olacak;
İlçe Beklenen Hava En Düşük (°C) En Yüksek (°C)
Ankara Parçalı bulutlu 29
Akyurt Parçalı bulutlu 29
Altındağ Parçalı bulutlu 29
Ayaş Parçalı bulutlu 31
Bala Parçalı bulutlu 28
Beypazarı Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 31
Çamlıdere Parçalı bulutlu 26
Çankaya Parçalı bulutlu 31
Çubuk Parçalı bulutlu 25
Elmadağ Parçalı bulutlu 29
Etimesgut Parçalı bulutlu 29
Evren Parçalı bulutlu 30
Gölbaşı Parçalı bulutlu 29
Güdül Parçalı bulutlu 31
Haymana Parçalı bulutlu 28
Kalecik Parçalı bulutlu 33
Kahramankazan Parçalı bulutlu 29
Keçiören Parçalı bulutlu 29
Kızılcahamam Parçalı bulutlu 28
Mamak Parçalı bulutlu 30
Nallıhan Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 29
Polatlı Parçalı bulutlu 30
Pursaklar Parçalı bulutlu 29
Sincan Parçalı bulutlu 29
Şereflikoçhisar Parçalı bulutlu 30
Yenimahalle Parçalı bulutlu 30
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.