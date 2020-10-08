Ankara’da Pastırma Sıcakları Ne Zaman Başlıyor? Pastırma Yazı Ne Demek?

Sonbahar mevsiminin başlaması ile birlikte pastırma sıcakları ile ilgili araştırmalar yapılamaya başlandı. Genellikle ekim aylarında görülen pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sonbahar mevsiminde havaların aniden ısındığı, gece ve gündüz sıcaklık farkının çok olmadığı bir aralığı ifade eden pastırma sıcaklarının 2020 yılında hangi aralıkta yaşanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Hava olaylarının doğal bir parçası olan bu dönem insanlar tarafından sevilir. Havaların soğumaya başladığı sonbahar aylarında görülen pastırma sıcakları ile sosyal hayat da hareketlenir. Yıl içinde 2 defa görülebileceği gibi hiç görülmeye de bilen pastırma sıcaklarının ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Pastırma Sıcakları Hangi Aylarda Görülür, Hava Nasıl Olur?

Pastırma sıcakları genellikle sonbahar mevsiminde ekim ayının sonları ile kasım ayının ortaları arasında yaşanan havanın mevsim normallerine göre daha sıcak olduğu dönemdir. Gündüzlerin güneşli akşamları ise serin bir havanın olduğu bu dönem genellikle yılda bir defa görülür. Pastırma sıcakları yıl içinde 2 defa yaşanabileceği gibi hiç yaşanmaya da bilir. Pastırma sıcakları birkaç gün sürebileceği gibi birkaç hafta da sürebilir.

Pastırma sıcakları doğal olarak gelişen hava olaylarının bir sonucudur. Pastırma yazı kutuplardan gelen soğuk hava kütlesinin sıcak hava merkezi oluşturması sonucu gerçekleşir. Havanın dikey hareketleri engellendiği için hava mevsim normallerindeki gibi soğuk olmaz. Dikey hava hareketleri gerçekleşmediği için de hava puslu olur. Bu hava olaylarının yaşandığı döneme ise halk arasında pastırma yazı denir. Bu dönemde hava gündüzleri güneşli ve rüzgarlı olurken, geceleri ise serin ve puslu olur. Yağışın olmadığı pastırma yazı döneminde don olayı görülebilir.

Pastırma Yazı İsmi Nereden Geliyor?

Havanın mevsim normallerinin üzerinde olduğu bu döneme pastırma yazı denmesinin sebebi ise pastırmanın en güzel bu mevsimde ve sıcaklıkta kurutulmasıdır. Gece ve gündüz sıcaklıklarının yakın olmasından dolayı pastırma en ideal bu dönemde kurutulur. Bu sebeple ilginç hava olaylarının yaşandığı bu sürece pastırma yazı denir. Türkiye'de pastırma yazı olarak bilinen bu hava dünyanın her yerinde görülür ve farklı isimlerle adlandırılır.