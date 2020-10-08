Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs ile mücadele seferberliği devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgını ile mücadele seferberliği devam ediyor. Başkan Yavaş'ın sürücü esnafı ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla Başkent’te başlattığı ücretsiz şeffaf kabin uygulaması giderek yaygınlaşıyor. Kent merkezinin dışında ilçelerde de ulaşım sektörü esnafı uygulamaya yoğun ilgi gösterirken, Büyükşehir Belediyesi son olarak Polatlı ve Beypazarı’nda minibüs, servis aracı ve taksilere şeffaf kabin monte etti.

Koronavirüs salgının başladığı ilk günden bu yana toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi aldığı önlemleri çeşitlendirerek sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın toplum sağlığını korumak için başlattığı ücretsiz şeffaf kabin uygulamasına ulaşım sektörü esnafı yoğun ilgi gösteriyor.

ÇEVRE İLÇELERDEN GELEN TALEBE JET YANIT

Merkez ilçelerin dışında çevre ilçelerden gelen talepleri de değerlendiren Büyükşehir Belediyesi son olarak Polatlı ve Beypazarı sürücü esnafının şeffaf panel uygulaması talebini yerine getirdi.

Polatlı Şoförler Odası'nın koruyucu kabin uygulaması talebine jet yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 95 minibüs, 150 servis aracı ve 90 taksiye şeffaf kabin taktı.

ŞEFFAF KABİN VE HİYJEN PAKETİ DESTEĞİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Hijyen desteği ve şeffaf kabin uygulaması kapsamında Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’yı da ziyaret eden Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, ulaşım sektörü esnafının uygulamadan yararlanmak için yoğun başvuruda bulunduğuna dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

“Polatlı Şoförler Odası'nın talebi üzerine buradaki 95 minibüs, 150 servis aracı ve 90 taksiye şeffaf kabin montajı yaptık. Maske ve dezenfektan desteği de verdik. Gelmişken çarşıda esnaf ziyaretinde bulunup onlara da hem süreç ile ilgili uyarıcı bilgiler anlattık hem de hijyen paketi dağıttık. Polatlı’dan sonra Beypazarı'nda hizmet veren 44 taksiye de şeffaf kabinleri monte ettik. Bütün imkanlarımızla sürecin zorluğu karşısında Ankaralı hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da bütün bu emeklerin boşuna gitmemesi için üzerlerine düşen şahsi sorumlulukları yerine getirmelerini rica ediyoruz. Ankara'yı güzel bir sonbahara kavuşturacağız inşallah.”

POLATLI BELEDİYESİ'NE VE ESNAFA HİJYEN PAKETİ DESTEĞİ

Koronavirüs ile mücadele kapsamında halkın sağlığı için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Polatlı Belediyesi ve esnafına da hijyen paketi desteği sağladı.

Ankara Zabıtası, Polatlı Belediyesi başta olmak üzere ilçe esnafının kullanması için 250 dezenfektan ve 15 bine yakın maske dağıttı.

Pandemi sürecinde kendilerine her konuda destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve ekibine teşekkür eden Polatlılı sürücüler, düşüncelerini şu sözlerle paylaştılar:

-İsmail Tarhan (Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı): “Salgın sürecinde Mansur Başkanımıza yapmış olduğumuz başvuru sonrası 95 minibüs, 150 servis aracı ve 90 taksiye şeffaf kabin yapıldı. Bundan dolayı başta Başkanımıza, Zabıta Daire Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

-Kadir Gür: “Polatlı Şoförler Odası Başkanımızın talebine kısa sürede cevap veren ve araçlarımıza şeffaf kabin taktıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum.”

-Kısmet Atun: “Araçlarımıza şeffaf kabin taktırarak bizlerin ve yolcuların daha güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Allah razı olsun.”

BEYPAZARI'NDA 5 BİNE YAKIN MASKE DAĞITILDI

Polatlı'da esnaf ve vatandaşlara yönelik çalışmalarını tamamladıktan sonra Beypazarı'na geçen Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, ilçe halkına 5 bine yakın maske dağıtırken ilçede hizmet veren 44 taksiye de sürücü koruyucu kabini monte etti.

Araçlarına şeffaf kabin takılmasından dolayı hem kendilerin hem de yolcuların gönül rahatlığı içinde seyahat edeceğini söyleyen taksici esnafından Bekir Çetin, “Beypazarı'nda taksicilik yapmaktayım. Mansur Başkanımız bizlerin ve vatandaşların sağlığı için ekibini buraya kadar gönderip araçlarımıza şeffaf kabin taktırdı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” derken, bir diğer taksici esnafı Mithat Temiz ise, “Ankara'ya gelmeye gerek kalmadan buraya şeffaf kabin getiren ve araçlarımıza taktıran Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum” sözleriyle teşekkür etti.