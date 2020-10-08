Nutella helal mi, haram mı? Nutella'dan açıklama geldi!

Dünyaca ünlü çikolata markası Nutella ile ilgili helal haram tartışması yaşandı. İtalyan firması olan Nutella twitter üzerinden başlayan tartışmaya resmi bir açıklama getirerek son noktayı koydu.

Geçtiğimiz günlerde İtalyan firması Nutella'ya bir kişinin twitter hesabı üzerinden "Nutella helal mi?" diye sorması ile başlayan tartışma Nutella firmasının resmi bir açıklama yapması ve özür dilemesi ile son buldu. Twitter üzerinde Nutella'nın helal olup olmadığını soran kişiye hayır diye cevap veren firma aldığı tepkiler üzerine geri adım attı.

Nutella Hatalı Tweet İçin Özür Diledi

Dünyaca ünlü çikolata markası Nutella'ya bir kişi twitter üzerinden "Nutella helal mi?" sorusunu sordu. Firma yine sosyal medya üzerinden verdiği cevapla tüketicilerin tepkisini çekti. Ünlü çikolata markası soruya "Hayır helal değil" şeklinde cevap verdi.

Dünyada en çok kullanılan sosyal platformlardan biri olan twitter üzerinde gerçekleşen bu soru cevap sonrasında vatandaşlardan Nutella'ya tepki yağdı. Gelen olumsuz tepkiler karşısında İtalyan firması geri adım atmak zorunda kaldı. Nutella olay sonrasında twitter üzerinden yaptığı açıklama ile verdiği cevap için tüketicilerden özür diledi.

Nutella konu ile ilgili tartışmaların başlaması ve tepkilerin gelmesi ile ürünün helal olduğunu açıklayarak daha önceki hatalı tweet için de herkesten özür diledi.

Nutella Helal Sertifikalıdır Açıklaması İle Vatandaşları Rahatlattı

Sosyal medyada Nutella haram mı yoksa helal mi yönündeki tartışma ünlü İtalyan firmasının resmi açıklaması ile son buldu. Nutella yaptığı açıklamada ürünlerin helal olduğunu, fabrikalarında helal sertifikası bulunduğunu ve yeni açılan fabrikalarının da sertifikalandırma sürecinde olduğunu açıkladı. Bu açıklamalarla beraber Nutella önceki hatalı cevap için de özür diledi.

İtalyan firması Nutella'nın konu ile ilgili yaptığı resmi açıklamanın tamamı ise şu şekilde. "Dünya çapında satılan tüm Nutella ürünleri helal tüketime uygudur. Nutella üreten endüstriyel tesislerimizin %90'ından fazlası halihazırda ilgili organizasyonlar tarafından Helal Sertifikası'na sahiptir ve geri kalan fabrikalar da sertifikalandırma sürecindedirler. Türkiye'de satılan Nutella Helal Sertifikalı'dır."