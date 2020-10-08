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- 08 Eki 2020 - 13:57 G: 08 Eki 2020 - 13:58

Ankara Etimesgut'ta koronavirüs denetimleri sürüyor

Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili ve Başkan Demirel denetime katılarak, vatandaşları ve esnafı koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardılar.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

"SAĞLIK İÇİN, HEPİMİZ İÇİN" DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Başkan Demirel toplu taşıma araçları, AVM'ler ve pazaryerlerinde denetim yaptılar, vatandaşları ve esnafı koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardılar.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla " Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla başlatılan kontrollü sosyal hayat denetimleri devam ediyor. Denetimlere Kaymakam Sevgili, Başkan Demirel, ilçe emniyet, jandarma ve sağlık kurum yöneticileri de katıldı.

Kaymakam Sevgili ve Başkan Demirel, dolmuş otobüslere binerek yolcu sayılarını kontrol ettiler tedbirlere uyulup uyulmadığını denetlediler. Denetimler alışveriş merkezlerinde devam etti. Başkan Demirel, AVM'deki işletmeleri ziyaret ederek esnafları işlerinin durumunu sordu, koronavirüs sürecindeki yaşadıkları sıkıntıları dinledi. Bu sürecin tedbirlere uyularak atlatılabileceğine vurgu yapan Demirel, "Bu hep böyle gitmeyecek inşallah COVİD-19 yakında hayatımızdan çıkacaktır. Bunun için tedbirlere uymak; özellikle de temizlik, maske ve sosyal mesafeye uymak çok önemlidir" dedi. Ahimesut kapalı pazaryerindeki denetimlerde de pazarcı esnafına ve vatandaşlara kurallar hatırlatılarak kurallara uymanın koronavirüsle mücadelenin en etkili yolu olduğu kaydedildi.

08 Eki 2020 - 13:57 Ankara/ Etimesgut- Belediyeler

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