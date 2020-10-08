29 Ekim Resmi Tatil Mi? 29 Ekim 2020 Hangi Güne Denk Geliyor?

Her yıl ülkemizde Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim'e günler kaldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na günler kala vatandaşlar resmi tatil olacak mı, kaç gün olacak gibi sorulara yanıt aramaya başladılar.

Ülkemizde her sene 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı kutlandığı için törenler yapılıyor. Törenler ve şenliklerin düzenlendiği bayram günü resmi tatil ilan ediliyor. Ancak bu sene yaşanan olağanüstü durum sebebi ile vatandaşların kafası karışık. Korona virüsle mücadele edilen bu günlerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda resmi tatilin olup olmayacağı, kaç gün olacağı ve tören düzenlenip düzenlenmeyeceği vatandaşlar için merak konusu olmaya devam ediyor.

29 Ekim Resmi Tatil Olacak Mı?

2020 yılında perşembe gününe gelen 29 Ekim Cumhuriyet bayramı bu sene de resmi tatil ilan edilecek. Resmi tatillerde çalışmayan kurumların tamamı 29 Ekim'de kapalı olacak. Korona virüsle mücadele edildiği bu günlerde 29 Ekim için verilen resmi tatil kararının 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacağı açıklandı.

28 Ekim günü saat 13.00 itibari ile başlayacak olan resmi tatil bünyesinde banka, devlet ve kamu kuruluşlarının tamamı kapalı olacak. 1,5 gün olarak açıklanan resmi tatilin hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği ise merak ediliyor.

29 Ekim Töreni Bu Yıl Yapılacak Mı?

Korona virüsle mücadelenin gündem olmaya devam ettiği ülkemizde yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili merak edilen konulardan biri de bayram için tören ve şenliklerin düzenlenip düzenlenmeyeceği oldu. Yapılan açıklamaya göre bu sene Covid-19'a rağmen tören yapılacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için her sene stadyumlarda düzenlenen şenlikler ve gece yapılan fener alayı bu sene belli kısıtlamalar çerçevesinde gerçekleştirilecek. 2020 yılında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları belli sınırlar çerçevesinde kutlanacak.

29 Ekim Tatili Hafta Sonuna Bağlanacak Mı?

Bu sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının perşembe gününe gelmesi vatandaşların aklına 30 Ekim cuma günü de tatil olur mu sorusunu getirdi. Cumhuriyet Bayramı için verilen resmi tatilin hafta sonuna bağlanıp bağlanmayacağı merak ediliyor. Bu konuda ise henüz net bir açıklama yapılmadı.