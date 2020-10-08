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- 08 Eki 2020 - 15:44 G: 08 Eki 2020 - 15:45

Aksaray'da jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aksaray'da jandarma personeli taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü askeri personel 5 kişi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Aksaray'da jandarma personeli taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü askeri personel 5 kişi yaralandı.

Osman Tufan Kurt (29) idaresindeki 06 LPE 16 plakalı otomobil ile Özer Yılmaz (21) kontrolündeki 68 JAA 103 plakalı jandarma minibüsü, Aksaray-Ortaköy kara yolu Akin köyü girişinde çarpıştı.

Sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Hidayet Uğurlu (26) ile jandarma personeli Ayhan Kızılkılıç (21) ve Onur Yılmaz (28) yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Kurt ve Uğurlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aksaray'da jandarma personeli taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü askeri personel 5 kişi yaralandı.

08 Eki 2020 - 15:44 AA Aksaray- Asayiş

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