Aksaray'da jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Aksaray'da jandarma personeli taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü askeri personel 5 kişi yaralandı.
Aksaray'da jandarma personeli taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü askeri personel 5 kişi yaralandı.
Osman Tufan Kurt (29) idaresindeki 06 LPE 16 plakalı otomobil ile Özer Yılmaz (21) kontrolündeki 68 JAA 103 plakalı jandarma minibüsü, Aksaray-Ortaköy kara yolu Akin köyü girişinde çarpıştı.
Sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Hidayet Uğurlu (26) ile jandarma personeli Ayhan Kızılkılıç (21) ve Onur Yılmaz (28) yaralandı.
Kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Kurt ve Uğurlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Aksaray'da jandarma personeli taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü askeri personel 5 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.