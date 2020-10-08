Ankara'da Cuma Namazı Saat Kaçta? 9 Ekim Ankara Cuma Hutbesi Konusu Nedir?

Ankara'da cuma günü kılınacak cuma namazına katılmak isteyen vatandaşlar cuma namazı saatini araştırmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 9 Ekim'de tüm camilerde okunacak olan hutbenin de konusu belirlendi. Cuma gününü camide geçirecek olan vatandaşlar namaz saatini be hutbenin konusunu araştırıyor.

Ankara ilinin tüm camilerinde aynı saatte kılınacak cuma namazı saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen cuma namazı saatleri ile beraber diğer namaz saatleri de açıklandı. Ankara ilindeki tüm camilerde cuma namazı saati 12.59 olarak açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerde kılınan cuma namazı için Ankara'nın namaz saatini açıkladı. Ankara ilinde yaşayan ve cuma namazına gidecek vatandaşlar tarafından merak edilen cuma namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 12.59 olarak açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı diğer 5 günün namaz saatlerini de açıkladı.

Ankara'da namaz saatleri her gün 1 ya da 2 dakika değişirken öğle namazının saatleri ise sabittir. İmsak, sabah, akşam ve yatsı namaz saatlerinde değişiklik olurken, öğle namazı her gün 12.59'da kılınmaktadır.

Ankara'da 9 Ağustos Cuma Hutbesinin Konusu Nedir?

Ankara'da 9 Ağustos cuma namazında verilen hutbenin konusu "Mümin: Huzurlu Toplumun Teminatı" olarak açıklanmıştır. 9 Ağustos cuma namazında verilen bu hutbede toplumun en önemli temel taşlarının adalet ve güven olduğu anlatılıyor. Huzurlu bir toplum için doğruluğun öneminden bahseden hutbe, insanların kendisini kötü düşünce ve önyargılardan koruması gerektiğinden bahseder.

Mümin: Huzurlu Toplumun Teminatı hutbesinde nasıl topluma faydalı bir vatandaş ve insan olunacağı ile ilgili ideal doğrular anlatılır. Bu hutbede müslümanlıkta dedikodunun ve arkadan konuşmanın onaylanmadığı açıklar. İyi bir müslüman olmak için başkalarının gizli saklısını araştırmamayı öğütler.

Hutbede huzurlu bir toplum için müslümanların Kuran-ı Kerim'e ve peygambere bağlı olması gerektiğini, onların yolundan gitmenin huzurlu bir toplum yaratacağı anlatılır.

CUMA HUTBESİNİN KONUSU: MÜMİNİN YUMUŞAK HUYLULUĞU

Muhterem Müslümanlar!

Din-i mübîn-i İslam’da iman, ibadet ve güzel ahlak bir bütündür. Yüce dinimiz biz müminlere samimiyetle ibadete devam etmenin yanı sıra, güzel ahlak sahibi ve geçim ehli olmayı öğütler. Bilhassa ailemizle, komşularımızla, akraba ve arkadaşlarımızla iyi niyet, hakkaniyet ve merhamete dayalı ilişkiler kurmamızı ister. Muhatap olduğumuz herkesi Allah’ın yarattığı ve gözettiği bilinciyle saygılı ve nezaketli davranmamızı tavsiye eder.

Aziz Müminler!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) insanlık için en güzel örnektir. O, bizlere erdemli bir kul olmanın ve insanlarla güzel geçinmenin yollarını bizzat yaşayarak öğretmiştir. Allah Resûlü (s.a.s), yumuşak huylu, zarif ve ince ruhlu bir insandı. Edep, hayâ ve tevazu sahibiydi. Çevresindekilere huzur ve güven verir, korku ve endişe yaymazdı. Ailesine ve ashabına karşı yüreği sevgi ve şefkat doluydu. İyi günde olduğu kadar, zor zamanda da sabırlı, hoşgörülü ve affediciydi. Cenâb-ı Hak, Peygamberimizin bu vasfını şöyle övmüştür: “Sen onlara Allah’ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz onlar etrafından dağılır giderlerdi.”

Kıymetli Müslümanlar!

Sevgili Peygamberimizi rehber edinen müminler olarak, hasbi ve samimi davranmayı prensip edinelim. Vefalı ve fedakâr, temiz özlü ve doğru sözlü olmak için emek verelim. Unutmayalım ki, riyâkar, menfaatçi, kibirli ve ikiyüzlü kişi, Allah katında da insanlar arasında da sevgi ve değer göremez. İyi huylu bir müminin hayatında kötü söze, kaba davranışa, şiddet ve nefrete yer yoktur. Zira o, Peygamberimizin şu sözlerini daima hatırında tutar: “Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur.”[1] “Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse.” [2]

Değerli Müminler!

İçinde yaşadığımız bu aziz milletin ve bu müstesna toplumun değerini bilelim. Sevinci ve kederi, varlığı ve yokluğu paylaşalım. Hal ve hareketlerimizle birbirimize sükûnet, huzur ve muhabbet aşılayalım. Başta eşimiz ve çocuklarımız olmak üzere güler yüzümüzü, güzel sözümüzü, insaf ve anlayışımızı kimseden esirgemeyelim. Böylelikle hem kendimiz hem de çevremizdekiler için hayatı kolaylaştıralım.

Aziz Müslümanlar!

Hutbemin sonunda, işgal atındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

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