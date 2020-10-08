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- 08 Eki 2020 - 17:10 G: 08 Eki 2020 - 17:20

Ankara'da 12 Ekim Pazartesi hangi sınıflar okula gidecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalar yaptı. Yüz yüze eğitim sürecine 12 Ekimde yeni sınıfların da dahil olacağını açıklayan Bakan Selçuk yeni eğitim ve öğretim yılı ile ilgili merak edilenleri açıkladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalar yaptı. Yüz yüze eğitim sürecine 12 Ekimde yeni sınıfların da dahil olacağını açıklayan Bakan Selçuk yeni eğitim ve öğretim yılı ile ilgili merak edilenleri açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yapılan Kabine Toplantısı sonunda 12 Ekim tarihinde tüm ilkokul ve ortaokulların açılacağını açıkladı. Kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği gibi yüz yüze eğitim süreci 12 Ekimde başlayacak. Yüz yüze eğitimle ilgili yeni tedbirlerin de getirildiğinin açıklaması da yapıldı.

12 Ekim Pazartesi Hangi Sınıflar Yüz Yüze Eğitime Başlıyor?

2020-2021 eğitim öğretim yılının başlaması ile veliler veliler yüz yüze eğitim ile ilgili birçok soru sormaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçiş yapıldığı açıkladı. İlkokul ve ortaokullarda yüz yüze belli sınıfların başlayacağının açıklandığı konuşmada yüz yüze eğitim sürecinin yeni şartları ve okullarda alınan tedbirler de konuşuldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 12 Ekim tarihinde başlayacak olan yüz yüze eğitimden ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar için söz etti. Aşamalı olarak geçilecek olan yüz yüze eğitimin geriye kalan sınıflar için ne zaman başlayacağı ise belli değil. 12 ekim tarihinde ilkokul öğrencileri, 8. ve 12. sınıflar dışında özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler de yüz yüze eğitime başlayacak. Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili yaptığı açıklamada 12 ekim itibariyle bu sınıfların sadece 2 gün okula gideceklerini ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzlara göre hareket edileceğini belirtti.

Ortaokul ve Liselerde Geriye Kalan Sınıflar İçin Yüz Yüze Eğitim Yapılmayacak Mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 12 Ekimde yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerle ilgili yaptığı açıklamadan sonra ortaokul 5,6 ve 7. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıfların yüz yüze eğitime katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Bu sınıflara giden öğrenciler için sadece online eğitim mi yapılacak yoksa aşamalı olarak yüz yüze eğitim başlayacak mı merak ediliyor.

08 Eki 2020 - 17:10 Ankara- Eğitim

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