Böcek öldürmek günah mı? Haşere öldürmek caiz mi? - Böcek öldürmenin dindeki yeri nedir?

Müslümanlar böcek öldürmenin günah olup olmadığını merak ediyor. Özellikle belli aylarda evlere musallat olan böcek, haşere ve sivrisinek gibi canlıların öldürülmesinin günah olup olmadığı merak ediliyor. Evde sorun yaratan bu canlılardan kurtulmak isteyen Müslümanlar böcek öldürmek günah mı sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Peki böcek ve haşere gibi canlıları öldürmenin İslam'da yeri nedir?

Evdeki Böcek, Haşere Gibi Canlıları Öldürmek Günah Mıdır?

İslamiyete göre her canlının yaşamına değer verilmesi gerekir. Bu sebeple evdeki böcek haşere gibi canlılar öldürülmeden önce dışarı çıkarılmaya çalışılmalıdır. Dışarı atılarak kurtulunabilecek canlılar öldürülmemeli ve hayatlarına değer verilmelidir. Ancak tüm çabalara rağmen evdeki canlıların dışarı çıkması engellenemiyorsa ve zarar veriyorlarsa öldürmek caizdir, bu durumda haram olmaz.

İslamiyetin evdeki böcek ve haşerelerin öldürülmesini belli şartlarda caiz bulması dışarıdaki hayvanlar için kabul edilemez. Dışarıda insanlara zararı olmayan hayvanları öldürmek günahtır. Bununla birlikte evin içinde uzaklaştırılması gereken fare gibi hayvanlar bulunabilir. Bu durumlarda ise başka bir çözüm yoksa öldürmek caizdir.

Böcek Gibi Canlıları Öldürmeyi Yasaklayan Ayet Var Mıdır?

Müslümanlıkta Allah'ın insanları dünyaya getirme amacından bahseden ayetler bulunur. Bu ayetlerden birinde neden diğer canlıların yaşamına sahip çıkılması gerektiği de açıklanmaktadır.

Allah'ın insanları dünyaya getirmesinin 3 farklı amacı olduğundan bahseden ayet bu amaçlardan birinin kulluk vazifesini hakkıyla yapmak ve başka insanların yardımlarına koşmak olarak açıklar. Bu amaç bünyesinde yaratılanların Allah'ın belli bir düzende yarattığı bu dünyanın her yerinde onu görmesi gerekir. Canlı ve cansız tüm yaratılan şeyler Allah'ın farklı isim ve sıfatlarıdır. Bu ayette Allah tüm canlıları bir tutmaktadır. Kur'an'da " Şüphesiz Allah, bir dişi sivrisineği de ondan üstün olanı da örnek vermekten çekinmez" şeklinde anlatılan konu da tüm canlıların yaşamlarının değerli olduğudur.

Haşere öldürmenin caiz olup olmadığı gibi tartışmalar Kur'an'da geçen sivrisinek örneği ile iyice netleşmiştir. Müslümanların kitabı olan Kur'an tüm canlıların hayatlarının değerli olduğunu yazar. Bununla beraber evinde içinde bulunan, çıkarılamayan ve insanlara zarar veren haşere ve böcekleri öldürmek caizidir.