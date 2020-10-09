Şeref Sözü Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor?

Show TV ekranlarında yeni sezonda başlayacak olan yapımlardan biri olan Şeref Sözü dizisi yayınlanan tanıtım fragmanları ile ilgi çekti. Tanıtımları ile seyircide heyecan uyandıran dizinin ne zaman başlayacağı ve hangi günler yayınlanacağı ise merak ediliyor. Şimdiden yoğun ilgi gören dizi ile ilgili birçok ayrıntı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Show TV ekranlarında bu sezon ekrana gelmeye başlayacak olan Şeref Sözü dizisinin ilk bölümü merakla bekleniyor. Yeni sezonun iddialı yapımlarından olacağı konuşulan dizinin ilk bölümü önümüzdeki hafta yayınlanacak. 14 Ekim'de ilk kez seyirci ile buluşacak dizinin nasıl yorumlar alacağı ise merak ediliyor. Her hafta çarşamba günleri saat 20.00'da Show TV'de ekrana gelecek yapım güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip.

Şeref Sözü Dizisinin Konusu Nedir?

Cesur bir adamın çocukluk hayalinin anlatıldığı şeref sözü dizisinde evlat sevgisinden imkansız aşka birçok konu yer alacak. Zor bir aşk hikayesinin anlatılacağı yapımda kahraman bir adamın şerefi için yaptıkları ekrana gelecek.

Şeref Sözü dizisinin ilk bölümünde Cihan Adabeyli isimli zengin bir ailenin varisi olan adam Yasemin isimli sevgilisi ile evlenmek üzeredir. Ancak düğün günü can dostunun kızı İsra ondan yardım isteyince Yasemin ile değil İsra ile evlenmek zorunda kalır.

Şeref Sözü Dizisi Nerede Çekiliyor?

Şeref Sözü dizisinin ilk bölüm çekimleri İzmir'de yapılmaktadır. İzmir'in Dikili ilçesindeki Kalem Adası'nda başlanan çekimler sonrasında İzmir'in farklı ilçelerinde de gerçekleştirilecek. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Mardin'de de çekimleri yapılacak. Şuanda İzmir'de çekilen dizi için Kalem Adası dev bir platoya dönüştürüldü.

Şeref Sözü Dizisinin Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın yapacağı Şeref Sözü dizisi oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan dizide Tolgahan Sayışman, Öykü Çelik ve Sude Güler başrolleri paylaşacak. Bu isimlere dizide Aras Aydın, Meltem Gülenç, Umut Kurt, Mert Yavuzcan, Nazlı Çetin, Hülya Şen gibi birçok oyuncu da eşlik edecek. Güçlü oyuncu kadrosu ile de ilgi çeken dizi ilk bölümü ile 14 ekim çarşamba Show TV'de.