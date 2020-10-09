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- 09 Eki 2020 - 15:25 G: 09 Eki 2020 - 15:36

Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesinde anne yürekleri yaktı!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boşanma davası duruşmasından bir gün önce eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boşanma davası duruşmasından bir gün önce eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Dün bıçaklanarak öldürülen Bihter Y'nin (31) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Eskişehir Büyükdere Mahallesi'ndeki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfına getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine baba Hasan Hüseyin ve anne Gülay Yılmaz, CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer ile çok sayıda kişi katıldı.

Kızının tabutunun başına gelen anne Yılmaz, "Bu son olsun artık yeter. İnsan canı bu kadar ucuz mu olur? Yaktın bizi Bihter. Sen son ol yavrum." diyerek ağladı.

Bihter Y'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

- "Aklımıza gelen başımıza geldi"

Öldürülen kadının akrabası Dilay Yavaş, gazetecilere, katil zanlısının kuzenini sürekli barışma isteğiyle rahatsız ettiğini söyledi.

Çiftin anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdiğini belirten Yavaş, "Kuzenime 'Gitme, vekalet ver.' dedik. Bizi dinlemedi. 'Bir şey yapamaz bana.' dedi. Koruma kararı çıkartacağını ve anlaşmalı şekilde boşanacağını söyledi. Biliyorduk. Aklımıza gelen başımıza geldi. Bihter kapıyı açınca kalbine bıçağı saplamış. Kasıtlı, bilerek, planlayarak ve isteyerek yapmış. Defalarca ayrılmak istedi. Yaklaşık bir aydır Eskişehir'de annesiyle kalıyordu. Olaydan bir gün sonra davası vardı." diye konuştu.

Eskişehir'de ikamet eden ve boşanma davası nedeniyle İzmir'e giden Bihter Y. (31), baldızının 7539 Sokak'taki evinde çıkan tartışmada eşi R.Y. tarafından bıçakla öldürülmüştü.

09 Eki 2020 - 15:25 Eskişehir- Asayiş

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