Ankara Döneri Nasıl Yapılır? Ankara'nın Meşhur Döneri Nerede Yenir?

Ankara döneri ve dönercileri ile ünlüdür. Birçok döner çeşidi anlatılsa da en lezzetli ve hakiki döner Ankara'da yapılır. Ankara dönerine hakiki döner denmesinin sebebi ise kıyma olmamasıdır. Kıymalı yapılan dönerler genellikle Bursa'da yapılmakla beraber lezzet olarak Ankara Dönerinin yanından geçemez.

Ankara Dönerinin bu kadar çok duyulması ve bilinmesi ise hem adından hem lezzetinden kaynakladır. Bu kadar meşhur olan bu dönerin nasıl yapıldığı ise vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Ankara dönerinin farkı, nasıl yapıldığı en çok araştırılan konulardan biridir.

Vatandaşların Ankara döneri ile ilgili sorduğu diğer bir soru ise "Ankara Döneri nerede yenir?" olmaya devam ediyor. En iyisi Ankara'da yapılan bu kıymasız döner için herkes adres sormaya devam ediyor. Ankara'nın döneri kadar dönercisi de meşhur oluyor.

Ankara Döneri Nasıl Yapılır?

Meşhur Ankara Dönerinin nasıl yapıldığı en çok sorulan sorulardan biri olmaya devam ediyor. Genellikle dışarda yenilen dönerin tarifini alanlar ise kendileri denemek için sabırsızlanıyor. Ankara Döneri yapmak için gereken malzemeler ise şu şekildedir.

· 10 kg koyun eti

· 1 kg kuyruk yağı

· 1 kg domates

· Tuz

Bu malzemelerin varlığı ile meşhur Ankara Dönerini yapmak mümkün olur. Ankara Döneri yapmak için 10 kg koyun eti yaprak ya da kağıt şeklinde açılır. İçindeki lif ve sinirler ayıklanır. Domatesler de ezilir. Akşam tepsiye dizilen etler tuz ve domates eklenerek sabah kadar bekletilir. Terbiye edilen etler açılır. Sabah aralarına kuyruk yağı yerleştirirken etler şişe takılır. Yanmış olan kömürde pişirilen etler kesilirken ufak ufak dökülür. Ankara Dönerinin yapılışı her ne kadar kolay göründe de lezzeti maharet ister.

Ankara Döneri Nerede Yenir?

Ankara'nın meşhur dönerinin yenebileceği birçok popüler mekan vardır. Ancak Ankara'nın döneri gibi dönercisi de meşhurdur. Ankara'da döneri en iyi yapan ustalar dönerken kesen, çiğ mi pişmiş mi bakarak anlayan ustalardır. Ankaralı dönerciler sağlaksa döneri sağdan sola dönerken eğer solaksa da solsan sağa dönerken keserler. Ankara Döneri'nin yapılışı olduğu kadar kesilişi ve hangi ustadan çıktığı da önemlidir.