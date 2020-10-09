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- 09 Eki 2020 - 16:25 G: 09 Eki 2020 - 16:46

Ankara'da koronavirüs ile İlgili hiç bilinmeyen gerçek! Eğer elinizde bir yara varsa...

Koronavirüs sürecinde sürekli olarak tartışılan konulardan biri olan el hijyeni ile ilgili yeni sorular türemeye devam ediyor. Son günlerde Twitter üzerinde ellerdeki yara berelerin virüs tehlikesini arttırıp arttırmadığı ile ilgili süren tartışmalara Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıklama getirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Koronavirüs sürecinde sürekli olarak tartışılan konulardan biri olan el hijyeni ile ilgili yeni sorular türemeye devam ediyor. Son günlerde Twitter üzerinde ellerdeki yara berelerin virüs tehlikesini arttırıp arttırmadığı ile ilgili süren tartışmalara Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıklama getirdi.

Sosyal medyada sürekli gündem olmaya devam eden Koronavirüs ile ilgili sorular sorulmaya devam ediliyor. Son günlerde konuşulan konulardan biri olan eldeki yaralar virüs tehlikesini arttırır mı konusuna Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıklama getirdi. Özlü twitter hesabından yaptığı paylaşımla el hijyeninin ne kadar önemli olduğunu birkez daha vurguladı.

Koronavüris Yayılımını Önlemede El Hijyeninin Önemi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü twitter üzerinden yaptığı açıklamada Japonya'da yapılan bir araştırmada Koronavirüsün insan derisinde 9 saatten fazla kaldığının öğrenildiğini açıkladı. Bu sürenin grip gibi hastalıklardan çok daha uzun olması virüsün ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha açığa çıkarırken, el hijyeninin önemini de gösterdi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü yaptığı açıklamada Koronavirüsün tokalaşma esnasında hemen bulaşabileceğinin üstünü çizdi. Bilim Kurulu Üyesi bu süreçte vatandaşların ellerine hakim olması gerektiğini, mümkün olduğunca asansör düğmesi ya da kapı kolu gibi yerlere dokunulmaması gerektiğini belirtti. Çok kolay bulaşabilen bu virüsün damlacık yoluyla bulaştığını ancak elle dokunulabilen birçok yerde de Koronavirüs barındıran damlacıkların olabileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü bu süreçte herkesin el hijyenine son derece özen göstermesi gerektiğinin altını da çizdi.

Ellerdeki Yaralar Koronavirüs Tehdidini Arttırır Mı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü el hijyeni ile ilgili alternatifler konusunda da yorum yaptı. Ellerin sürekli olarak su ve sabun ile yıkanmasının gerekliliğini açıklayan Tevfik Özlü, bunun mümkün olmadığı ortamlarda da dezenfektan kullanılması gerektiğini söyledi. Özellikle otobüs gibi toplu taşıma araçlarındaki kişilerin sürekli kolonya ya da dezenfektan kullanması gerektiğini söyleyen Özlü, ellerdeki yara ve berelerin kişileri tehditlere açık hale getirdiğini söyledi.

09 Eki 2020 - 16:25 Ankara- Sağlık

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