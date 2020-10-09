Sahte İçki Nedir? Sahte İçki Zehirlenmesinin Belirtileri Nelerdir? Sahte İçki Nasıl Anlaşılır? - Sahte İçkiye Dair Tüm Bilgiler

Son günlerde sahte içki zehirlenmesi ile ilgili haberlerin artması ile vatandaşlar sahte içki hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Kırıkkale'de sahte içki yüzünden 7 kişinin hayatını kaybetmesi ile sahte içki konusunda vatandaşların merak ettiği konular artmıştır.

Sahte içkiyi orijinalinden nasıl ayırt edeceğini araştırmaya başlayan vatandaşlar aynı zamanda sahte içki kullanımının sonuçlarını da merak etmektedir. Sahte içki kullanımının ölüme neden olup olmadığı ise en çok merak edilen konuların başında gelmektedir.

İçkinin Sahte Olduğu Nasıl Anlaşılabilir?

Sahte içki haberlerinin artması ile sahte içkinin nasıl olduğu, ayırıcı özelliklerinin ne olduğu merak edilmeye başlandı.

Türkiye'de içki satışı yalnızca cam şişelerde yapılmaktadır. Bu sebeple plastik vbç ambalajı olan ürünlerden şüphe edilmesi gerekir. Sahte alkol ile ilgili en belirleyici özellik ise fiyat aralığıdır. Türkiye'de alkolden çok yüksek vergi alındığı için genellikle piyasanın altında satış fiyatı yoktur. Çok ucuz fiyata satılan alkollerin sahte olma ihtimali ise yüksektir. Sahte alkole karşı önlem almak isteyen vatandaşları şişelere dikkat etmesi gerekir. Daha önce kullanılmış ya da deforme olmuş şişelerde alkol satışı yapılmamaktadır. Orijinal olan alkol şişelerinde mutlaka hologram bulunur. Kapak kodu ile boyun kodunun aynı olması da orijinal alkolleri belirlemek için önemli noktalardan biridir.

Sahte İçki Zehirlenmesinin Belirtileri Nelerdir?

Sahte içki kullanımı sonucu zehirlenen kişilerde bir takım belirtiler oluşmaktadır. Bu belirtiler kullanılan alkolün miktarına göre farklılık gösterse de metil alkol lullanımında genellikle şu belirtiler oluşur.

· Mide bulantısı

· Kusma

· Kol ve Bacaklarda ağrı

· Şiddetli karın ağrısı

Genel belirtiler bunlar olmakla beraber doz arttıkça görme bozukluğu hatta körlük oluşabilir.

Sahte İçki Zehirlenmesi Ölüme Yol Açar Mı?

Sahte içki konusunda vatandaşların en çok merak ettiği konu ise ölüme yol açıp açmadığıdır. Sahte içki kullanımında ölüm vakaları meydana gelebilmektedir. Ölüm vakalarının oluşması genellikle çok geç müdahale olduğunda ortaya çıkmaktadır. Sahte alkol zehirlemesinden sonra geç kalınmadan sağlık kuruluşuna gidilmesi ve ne kadar alkol tüketildiğinin açıklanması gerekir. Sağlık kuruluşuna gidilmekte geç kalınırsa ya da alkol miktarı normalden daha az ifade edilirse ölüm vakaları meydana gelebilir.