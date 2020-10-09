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- 09 Eki 2020 - 21:19 G: 09 Eki 2020 - 21:42

MHP'li O İsim Ayasofya'yı Nazım'la Savundu! Açıklamaları Gündem Oldu...

TBMM'ye MHP Milletvekili Kamil Aydın bugün damgasını vurdu! Suriye - Irak tezkereleri görüşmelerinde Aydın tarafından okunan Nazım Hikmet'in "Sekiz Yüz Elli Yedi" şiiri yankı getirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Ayasofya'nın ibadet açılmasıyla ilgili olarak kendine yöneltilen eleştirilere, ünlü şair Nazım Hikmet'in dizeleriyle birlikte tek tek cevap vererek güne damgasını vurdu.

"Nazım O Kadar Güzel Söylüyor ki"

Aydın, Meclis Genel Kurulu'nda dün süresi bir yıl boyunca uzatılan Irak ve Suriye tezekeresinin görüşmelerinde, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili tartışmalara şu sözleriyle yanıt verdi:

“Yunanistan’la iyi geçinelim. Tamam, ama nasıl iyi geçinelim? Ayasofya için ahkâm kesen Yunanistan’a diyorum ki: Benim İstanbul’umda gayrimüslimler için 430 küsur tane ibadethane varken Atina’da bir tane cami yok yahu. Ya, şimdi bir şiir okuyacağım, Nâzım Hikmet burada o kadar güzel söylüyor ki Ayasofya’yla, İstanbul’un fethiyle ilgili, ne olur bir bakın ya. ‘Sekiz Yüz Elli Yedi’ diye bir şiiri var. Nâzım kadar olalım ya! Bizim şairimiz ya. ”

Tezkete görüşmelerinde AKP ve HDP'liler arasında tartışmalar da meydana geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP'li vekillere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mı yoksa başka tarafın mı vatandaşı olduklarını sordu. HDP Diyarbakır Milletvekili buna karşılık, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu söyledi.

Nazım Hikmet'in Şiirini Okudu

Aydın, Nazım Hikmet'in oldukça popüler olan şu dizelerini tek tek okudu. Aydın'ın konuşması MHP'lilerin yanında aynı zamanda AK Partililerin de büyük alkışını topladı. O dizeler ise şu şekildeydi:

“İslam’ın beklediği en şerefli gündür bu/Rum Konstantiniyesi oldu Türk İstanbul’u/Cihana karşı koyan bir ordunun sahibi/Hak yerine getirdi en büyük niyazını/Kıldı Ayasofya’da ikindi namazını/İşte, o günden beri Türk’ün malı İstanbul/Başkasının olursa yıkılmalı İstanbul.”

09 Eki 2020 - 21:19 Ankara- Yaşam

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