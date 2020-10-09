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- 09 Eki 2020 - 21:57 G: 09 Eki 2020 - 21:58

Eski bakan Akif Çağatay Kılıç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vücut kırgınlığım nedeniyle yaptırdığım Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim." ifadelerini kullandı.

09 Eki 2020 - 21:57 AA İstanbul- Spor

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