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- 10 Eki 2020 - 10:58 G: 10 Eki 2020 - 11:16

Ankara Çankaya Belediyesi'nden çocuklara kırtasiye seti armağanı 

Türkiye’de eğitime en fazla kaynak ayıran yerel yönetimlerin başında gelen Çankaya Belediyesi, okullarda kırtasiye seti dağıtımını sürdürüyor.  Belediye çocuklara 15 bin kırtasiye seti armağan edecek.  

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Türkiye’de eğitime en fazla kaynak ayıran yerel yönetimlerin başında gelen Çankaya Belediyesi, okullarda kırtasiye seti dağıtımını sürdürüyor.   Belediye çocuklara 15 bin kırtasiye seti armağan edecek.  

Çankayalı çocuklar okula başlama hediyelerini yine Çankaya Belediyesinden aldı. Yasal olarak sorumluluğu bulunmamasına rağmen eğitime destek olmaya devam eden Çankaya Belediyesi, pandeminin yarattığı olumsuz koşullar altında okula başlayan çocuklara kırtasiye seti armağan ediyor. Farklı ebatlarda defter, kalem, silgi ve kalemtıraştan oluşan kırtasiye seti, ilk haftada 4 okulda 490 öğrenciye dağıtıldı. Çankaya Belediyesi, kırtasiye setinin yanı sıra çanta ve Çankaya Belediyesi tarafından hazırlanan Bilim Hikayeleri kitap serisini de çocuklara ulaştırıyor.   

HEDEF 15 BİN ÇOCUĞA ULAŞMAK 

Çankaya Belediyesi önümüzdeki hafta okula başlayacak 2,3 ve 4. Sınıf öğrencilerine de kırtasiye seti dağıtmayı sürdürecek. 15 bin çocuğa kırtasiye seti, kitap ve çanta hediyelerini ulaştıracak olan Belediye, yakın zamanda çocuklara maske, ıslak mendil ve kolonyadan oluşan hijyen kiti de armağan edecek.     

Görev dönemi boyunca eğitime destek olmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Önceki yıllarda ilçemizdeki 218 okula iç ve dış cephe, zemin, tuvalet gibi tadilatlarının yapılması, okul bahçesi düzenlemesi, spor malzemeleri sağlanması gibi kapsamlı destek verdik. Bu yıl da pandemi koşulları nedeniyle çocuklarımızın hijyenik bir ortamda eğitim alabilmeleri için ilçemizdeki okulları dezenfekte ediyoruz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da dar gelirli bölge okullarından başlamak üzere 15 bin kırtasiye seti dağıtımı gerçekleştireceğiz. Öğrenci ve öğretmenlerimize başarılı ve sağlıklı bir eğitim yılı diliyorum. Eğitime desteğimizi daima sürdüreceğiz” diye konuştu.   

10 Eki 2020 - 10:58 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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