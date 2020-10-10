Haberler Ankara Haberler Ankara
- 10 Eki 2020 - 13:04 G: 10 Eki 2020 - 13:21

Ankara Halk Ekmek Büfeleri Kaçta Açılıp, Kaçta Kapanıyor? Pazar Günü Açık Mı?

1978 yılında kurulan Halk Ekmek Ankara'da yaşayan nüfusun 1/3'ünün ekmek ihtiyacını karşılamaktadır. 50 çeşit ekmek üretebilen Halk Ekmek Fabrikaları günümüzde ekmek üreten modern bir tesis haline gelmiştir.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

1978 yılında kurulan Halk Ekmek Ankara'da yaşayan nüfusun 1/3'ünün ekmek ihtiyacını karşılamaktadır. 50 çeşit ekmek üretebilen Halk Ekmek Fabrikaları günümüzde ekmek üreten modern bir tesis haline gelmiştir. Ankara'nın farklı ilçelerinde bulunan Halk Ekmek Fabrikalarında üretimi yapılan ekmekler şehrin 430 farklı noktasında bulunan  büfelerde satılmaktadır. Ankara halkının aktif olarak kullandığı halk ekmek büfelerinin çalışma saatleri ve günleri ise merak ediliyor. Ankara'da büyük bir kesime hizmet eden Halk Ekmek Fabrikaları da birer satış noktası olmakla beraber vatandaşlar genellikler Halk Ekmek Büfelerini kullanırlar. Halk Ekmek Büfeleri ile ilgili en çok merak edilen soruların başında sabahları kaçta açıldığı ve pazar günleri açılıp açılmadığı oluyor.

Ankara Halk Ekmek Büfelerinin Çalışma Saatleri Nasıldır?

Ankara ilinde 430 noktada bulunan Halk Ekmek Büfelerinin açılış ve kapanış saatleri sabittir. Büfelerin bulunduğu noktaya göre çalışma saatleri ya da aralıkları değişmez. Vatandaşlar tarafından işletilen Halk Ekmek Büfeleri Ankara'nın her yerinde sabah saat 07.00'da açılmaktadır. Birçok vatandaşın özel sektörde çalıştığı şehirde sabahın erken saatlerinde açılan Halk Ekmek Büfeleri akşam ise saat 19.00'da kapanmaktadır. Gün içinde 12 saat hizmet veren Halk Ekmek Büfelerinin çalışma saatleri semte göre değişiklik göstermez.

Ankara Halk Ekmek Büfeleri Hafta Sonu Açık Mı?

Halk ekmek tüketiminin yaygın olduğu Ankara'da vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri de büfelerin hafta sonu çalışıp çalışmadığıdır. Ankara Halk Ekmek Büfeleri cumartesi günleri açık olmakla beraber pazar günleri hizmet vermezler. Cumartesi günleri de diğer hafta içi günlerdeki çalışma saatleri ile aynı olan mesai, pazar günleri ise yoktur.

Hafta sonları pazar günü kapalı olan Ankara Halk Ekmek büfelerinin resmi ve dini bayramlardaki çalışma durumları da vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Ankara Halk Ekmek Büfeleri 29 Ekim, 23 Nisan gibi resmi tatillerde çalıştığı gibi Ramazan Bayramı gibi dini tatil günlerinde de hizmet vermeye devam etmektedir.

Ankara Halk Ekmek ile ilgili bilinmesi gereken noktalardan biri de ekmek satış hizmetinin fabrikalarda da verildiğidir. Ankara'da yaklaşık 7 tane fabrikası bulunan Halk Ekmek'in fabrika çalışma saatleri ise değişmektedir.

10 Eki 2020 - 13:04 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Kent Konseyi Uluslararası Katılımcılık Ödülü'ne Aday mask
Ankara Kent Konseyi Uluslararası Katılımcılık Ödülü'ne Aday
Ankara PTT Pul Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Pul Müzesi Ziyaret Saatleri... mask
Ankara PTT Pul Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Pul Müzesi Ziyaret Saatleri...
Ankara Otonomi Galericiler Sitesi Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Ankara otonomi firmaları mask
Ankara Otonomi Galericiler Sitesi Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Ankara otonomi firmaları
Kılıçdaroğlu, Ankara Garı önünde hayatını kaybedenleri andı - Video Haber mask
Kılıçdaroğlu, Ankara Garı önünde hayatını kaybedenleri andı - Video Haber
Ankara'da Döşemeciler Sünger Krizi İle Boğuşuyor mask
Ankara'da Döşemeciler Sünger Krizi İle Boğuşuyor
Ankara Mogan Gölü Efsanesi Nedir? Ankara Mogan Gölü nerede, nasıl gidilir? mask
Ankara Mogan Gölü Efsanesi Nedir? Ankara Mogan Gölü nerede, nasıl gidilir?
Ankara Dışkapı Hastanesi'nde korkutan yangın! Hastalar Tahliye Edildi... mask
Ankara Dışkapı Hastanesi'nde korkutan yangın! Hastalar Tahliye Edildi...
E devletten SGK hizmet dökümü nasıl alınır? Ankara'da sgk hizmet dökümü nereden alınır mask
E devletten SGK hizmet dökümü nasıl alınır? Ankara'da sgk hizmet dökümü nereden alınır
SGK İşyeri Tescil Evrakları nelerdir? Ankara'da Işyeri tescil işlemi nasıl yapılır? mask
SGK İşyeri Tescil Evrakları nelerdir? Ankara'da Işyeri tescil işlemi nasıl yapılır?
Ankara'da Hafta sonu noterler açık mı? Ankara Nöbetçi Noterler Listesi Belli Oldu Mu? mask
Ankara'da Hafta sonu noterler açık mı? Ankara Nöbetçi Noterler Listesi Belli Oldu Mu?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Kent Konseyi Uluslararası Katılımcılık Ödülü'ne Aday mask
Ankara Kent Konseyi Uluslararası Katılımcılık Ödülü'ne Aday
Ankara PTT Pul Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Pul Müzesi Ziyaret Saatleri... mask
Ankara PTT Pul Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Pul Müzesi Ziyaret Saatleri...
Ankara Halk Ekmek Büfeleri Kaçta Açılıp, Kaçta Kapanıyor? Pazar Günü Açık Mı? mask
Ankara Halk Ekmek Büfeleri Kaçta Açılıp, Kaçta Kapanıyor? Pazar Günü Açık Mı?
Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Önemli Açıklamalar mask
Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Önemli Açıklamalar
EGO Genel Müdürü Alkaş:“Ankara sokaklarında elektrikli bisikletler ve çevreci otobüsler dolaşacak” mask
EGO Genel Müdürü Alkaş:“Ankara sokaklarında elektrikli bisikletler ve çevreci otobüsler dolaşacak”
Ankara Altındağ’da inşa edilecek 9 spor tesisinin temelleri coşku dolu bir törenle atıldı mask
Ankara Altındağ’da inşa edilecek 9 spor tesisinin temelleri coşku dolu bir törenle atıldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL