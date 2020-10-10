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- 10 Eki 2020 - 13:15 G: 10 Eki 2020 - 13:36

Ankara PTT Pul Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Pul Müzesi Ziyaret Saatleri...

Ankara'da 2013 yılında açılan PTT Pul Müzesi'nin bulunduğu bina çok eskiden yapılmıştır. 1926 yılının haziran ayında banka olarak kullanılan bina sonrasında uzun yıllarca boş kalmıştır. Uzun süre boş kalan tarihi bina 2013 yılında PTT tarafından restore edilmiş ve müze olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara'da 2013 yılında açılan PTT Pul Müzesi'nin bulunduğu bina çok eskiden yapılmıştır. 1926 yılının haziran ayında banka olarak kullanılan bina sonrasında uzun yıllarca boş kalmıştır. Uzun süre boş kalan tarihi bina 2013 yılında PTT tarafından restore edilmiş ve müze olarak kullanılmaya başlanmıştır.

PTT tarafından açılan pul müzesinde Osmanlı Devleti pullarından Türkiye Cumhuriyeti pullarına birçok parça bulunmaktadır. PTT Pul Müzesinde 4400 tanesi orijinal olan 6000 tane pul bulunmaktadır. Dünya pulları ve Anadolu hükümetleri pullarından birçok örneğin bulunduğu müze ziyaret edilmeye değerdir. Giriş ücreti alınmayan bu müzeye nasıl gidileceği, hangi saatlerde ziyaret edilebileceği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Ankara PTT Pul Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Ankara'da bulunan PTT Pul Müzesi Altındağ ilçesindedir. Altındağ ilçesinin Anafartalar Mahallesi'nde yer alan müze oldukça sık ziyaret edilmektedir. Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan PTT Pul Müzesini gitmek ise oldukça kolaydır.

Ankara PTT Pul Müzesi son derece merkezi bir konumda yer almaktadır. Pul müzesinin konumu gereği ulaşım da oldukça basittir. Ankara'nın gelişmiş ulaşım ağı sayesinde birçok ilçeden aktarma yapmadan müzeye ulaşmak mümkündür.

Ankara PTT Pul Müzesinin Ziyaret Saatleri ve Günleri

Ankara PTT Pul Müzesi'nin ziyaret saatleri de oldukça geniştir. Müze pazar günleri dışında hergün gezilebilmektedir. Pazar günleri kapalı olan PTT Pul Müzesi haftanın diğer günleri ise sabah 09.00 itibari ile açılmaktadır. Akşam saat 17.00'a kadar açık olan müzeyi bu saat aralığında ziyaret etmek mümkündür. PTT Pul Müzesi pazar günleri dışında dini ve resmi bayramlarda da kapalı olmaktadır. Haftanın 6 günü sabah 09.00 ile akşam 17.00 arası ziyaret edilebilen pul müzesinde oldukça farklı pul çeşitleri bulunmaktadır.

Ankara PTT Pul Müzesine Giriş Ücreti Nedir, Müze Kartı Geçerli Mi?

Ankara PTT Pul Müzesi'nin giriş ücreti yoktur. Ücret ödemeden gezilebilen müzeye girmek için müze kartına da gerek duyulmaz. Giriş ücreti olmayan Ankara PTT Pul Müzesi vatandaşlar tarafından en çok ziyaret edilen yerlerden biridir.

10 Eki 2020 - 13:15 Ankara- Yaşam

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