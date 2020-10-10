Kırmızı Oda Alya Kimdir? Kırmızı Oda Alya Gerçek Adı ve Hikayesi Nedir?

Her hafta cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisiyle gündeme gelen Alya karakteri hakkında birçok şey merak ediliyor. Kırmızı Oda dizisinde Alya karakterini canlandıran Melisa Sözen de oyunculuğu ile gündeme gelmeye devam ediyor.

TV8 ekranlarında bu sezon yayınlanmaya başlayan Kırmızı Oda dizisi gündem olmaya devam ediyor. Diziye damga vuran Alya karakteri ile ilgili izleyiciler araştırma yapıyor. Hikayesi ile dikkat çeken Alya karakteri ile beraber karaktere hayat veren Melisa Sözen de seyircilere tarafından merak ediliyor.

Kırmızı Oda Alya'nın Hikayesi Nedir?

Kırmızı Oda dizisindeki çarpıcı karakterlerden biri olan Alya hakkında birçok şey merak ediliyor. Gerçek yaşam hikayelerinden oluşan dizide doktor hanımın en dikkat çeken hastalarından biri olan Alya'nın yaşam hikayesi merak ediliyor.

Melisa Sözen'ın canlandırdığı Alya karakteri babası ile arasında kuramadığı bağlar yüzünden kendini yıpratan bir kadın. Annesi ve babası hayatını kaybetmiş olan Arya Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirmiş. Babası ile ilk kez 7 yaşındayken karşılaşan Alya'nın yürek burkan hikayesi izleyenleri meraklandırıyor. Alya 7 yaşına gelene kadar hapishanede olan babası ile ilk kez hapisten çıkınca karşılaşıyor. Kırmızı oda dizisinde Alya doktor hanıma bu ilk karşılaşmayı ve babasının ona aldığı kırmızı tokayı anlatıyor.

Kırmızı Oda Dizisinde Alya Karakterini Kim Canlandırıyor?

Kırmızı Oda dizisinde gündem olan Alya karakterine oyuncu Melisa Sözen hayat veriyor. Daha önce birçok yapımda rol alan oyuncu, Kırmızı Oda dizisindeki performansı ile göz dolduruyor.

6 Temmuz 1985 yılında İstanbul'da doğan ünlü oyuncu Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümünü bitirdi. Alanına dair eğitimi olan oyuncu sonrasında birçok dizi, film ve tiyatro oyununda yer aldı. Melisa Sözen 2004 yılında yayınlanan Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Çemberimde Gül Oya dizisinde Feriha karakterini canlandırdı. 2008 yılında Dünyayı Kurtaran Kadın isimli çevre programında sunuculuk yaptı. Asıl alanı tiyatro olan Melisa Sözen 2009 yılında Mardin'de çekilen Bir Bulut Olsam dizisinde Narin Bulut karakterini canlandırdı. Bu rol ile popüler hale gelen oyuncu Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmi ile de adından bahsettirmiştir.