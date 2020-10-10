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- 10 Eki 2020 - 14:16 G: 10 Eki 2020 - 14:36

Kırmızı Oda Meliha Gerçek Hikayesi Nedir? Meliha'nın Kızı Melek Öldü Mü?

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda karakterleri ve hikayeleri ile gündem olmaya devam ediyor. Kırmızı Oda dizisinde Evrim Alasya ve Nilsu Yılmaz'ın anne kızı canlandırdığı Meliha ve Melek karakterlerinin yaşam hikayeleri ise merak ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda karakterleri ve hikayeleri ile gündem olmaya devam ediyor. Kırmızı Oda dizisinde Evrim Alasya ve Nilsu Yılmaz'ın anne kızı canlandırdığı Meliha ve Melek karakterlerinin yaşam hikayeleri ise merak ediliyor.

Yeni sezonun en iddialı yapımlarında olan Kırmızı Oda dizisi ekrana taşıdığı gerçek yaşam hikayeleri ve çarpıcı karakterleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Binnur Kaya'nın başrolünü oynadığı diziye konuk oyuncu olarak katılan Evrim Alasya ve hayat verdiği karakter Meliha'nın hikayesi izleyenler tarafından merak ediliyor. Dizinin 6. bölümünde yaşananlar ile beraber Nilsu Yılmaz'ın canlandırdığı Meliha'nın kızı Melek'te konuşulmaya başlandı. Ekranların en iddialı yapımı Kırmızı Oda dizisindeki Meliha ve Melek karakterlerinin hikayesi ve oyuncuları araştırılıyor.

Kırmızı Oda Dizisinde Meliha'nın Hikayesi Nedir?

Kırmızı Oda dizisinin karakterlerinden biri olan Meliha hayat hikayesi ile seyirciyi gözyaşlarına boğuyor. Dizi yayınlandığı günden beri hikayesi anlatılan Meliha ablasını trajik biçimde kaybetmiş bir kadın. Ablasının ölümünün yanı sıra 16 yaşındaki kızını da korkunç şekilde kaybeden Meliha'nın hikayesi ekrana geldiği günden beri yürekleri burkuyor. Meliha'nın 4. bölümde kızı Melek'in çıkan yangında nasıl öldüğünü anlatan Meliha karakteri gündem olurken kızı Melek'in hikayesi de merak ediliyor.

Kırmızı Oda dizisinin yayınlanan son bölümünde Meliha'nın intihar edeceği sahnede yeniden ekrana gelen Melek karakteri ise kafaları karıştırdı. Dizinin müdavimleri Meliha'nın ölüp ölmediğini ve kızı Melek'in hayatta olup olmadığını merak ediyor.

Kırmızı Oda Dizisinde Meliha Karakterine Kim Hayat Veriyor?

Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterine Evrim Alasya hayat veriyor. Dizideki performansı ile takdir toplayan Evrim Alasya izleyenler tarafından araştırılıyor. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Evrim Alasya bugüne kadar birçok tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde yer almıştır. Evrim Alasya'nın yer aldığı yapımlar içinde Güneş'in Kızları, Benim Adım  Gültepe, Gece Sesleri, Ihlamurlar Altında ve Muhteşem Yüzyıl sayılabilir.

Kımızı Oda Dizisinde Melek Karakterini Kim Canlandırıyor?

Kırmızı Oda dizisinde Meliha'nın hikayesinin en önemli parçası olan kızı Melek'i canlandıran oyuncu ise Nilsu Yılmaz.  Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Nilsu Yılmaz daha önce Ufak Tefek Cinayetler, 20 Dakika ve Davetsiz Misafir gibi yapımlarda rol almıştır.

10 Eki 2020 - 14:16 - Dizi Haberleri

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