Haberler Ankara Haberler Ankara
- 10 Eki 2020 - 14:37 G: 10 Eki 2020 - 14:38

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Anne Mevlüde Üçdağ: "Oğlum Ramazan eğer beni duyuyorsan ne olur gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Bak 18 evladımız geldi, aileleri ile mutlular. Sen de gel, o mutluluğu bize yaşat" Baba Celil Begdaş: "Oğlumu dağa gitsin diye değil, okusun adam olsun diye yetiştirdim. Oğlumu HDP için büyütmedim"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 404'üncü gününe girdi.

Oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ, çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak için eyleme devam ettiklerini söyledi.

Oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını savunan Üçdağ, "Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Nasıl götürmüşseniz, öyle de getirin. Evlatlarımızı ne için götürüp dağa, taşa mahkum etmişsiniz?" dedi.

Üçdağ, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, "Oğlum Ramazan eğer beni duyuyorsan ne olur gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Bak 18 evladımız geldi, aileleri ile mutlular. Sen de gel, o mutluluğu bize yaşat." diye konuştu.

Baba Celil Begdaş da 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle oturma eylemine katıldığını belirtti.

Çocukları dağa kaçırılan tüm aileleri çadıra davet eden Begdaş, şunları kaydetti:

"Oğlum gittiği gün ben öldüm. Çünkü benim oğlum dağa gidecek biri değildi. Oğlumu dağa gitsin diye değil, okusun adam olsun diye yetiştirdim. Oğlumu HDP için büyütmedim. Tüm evlatlarımız dönene kadar buradan kalkmayacağız. PKK'ya başkaldırdık. Onlardan canımızı, yani evladımızı istiyoruz."

10 Eki 2020 - 14:37 AA - Asayiş

# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" mask
MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
İstanbul'da balıkçı teknesi battı: 2 ölü mask
İstanbul'da balıkçı teknesi battı: 2 ölü
Cezaevinden İzinli Çıktı, Polisten Kaçarken Kaza Yaptı! Çantasından Öyle Şeyler Çıktı Ki.... mask
Cezaevinden İzinli Çıktı, Polisten Kaçarken Kaza Yaptı! Çantasından Öyle Şeyler Çıktı Ki....
Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 18 kişiden 4'ü hayatını kaybetti mask
Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 18 kişiden 4'ü hayatını kaybetti
Müge Anlı'da Akıl Donduran Aile Faciası! İp Almak İçin Gitti, Boşanmak Üzere Olduğu Kasap Eşi... "Onu Keseceğim" mask
Müge Anlı'da Akıl Donduran Aile Faciası! İp Almak İçin Gitti, Boşanmak Üzere Olduğu Kasap Eşi... "Onu Keseceğim"
Son Dakika! Halil Sezai için istenen ceza belli oldu! mask
Son Dakika! Halil Sezai için istenen ceza belli oldu!
Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesinde anne yürekleri yaktı! mask
Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesinde anne yürekleri yaktı!
Sahte içki faciası! 7 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda mask
Sahte içki faciası! 7 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda
Son Dakika! FETÖ operasyonu: 21 gözaltı mask
Son Dakika! FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
AİHM'den FETÖ elebaşı Gülen' e şok! Kabul edilemez mask
AİHM'den FETÖ elebaşı Gülen' e şok! Kabul edilemez
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kırmızı Oda Meliha Gerçek Hikayesi Nedir? Meliha'nın Kızı Melek Öldü Mü? mask
Kırmızı Oda Meliha Gerçek Hikayesi Nedir? Meliha'nın Kızı Melek Öldü Mü?
Kırmızı Oda Alya Kimdir? Kırmızı Oda Alya Gerçek Adı ve Hikayesi Nedir? mask
Kırmızı Oda Alya Kimdir? Kırmızı Oda Alya Gerçek Adı ve Hikayesi Nedir?
Ankara Kent Konseyi Uluslararası Katılımcılık Ödülü'ne Aday mask
Ankara Kent Konseyi Uluslararası Katılımcılık Ödülü'ne Aday
Ankara PTT Pul Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Pul Müzesi Ziyaret Saatleri... mask
Ankara PTT Pul Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Pul Müzesi Ziyaret Saatleri...
Ankara Halk Ekmek Büfeleri Kaçta Açılıp, Kaçta Kapanıyor? Pazar Günü Açık Mı? mask
Ankara Halk Ekmek Büfeleri Kaçta Açılıp, Kaçta Kapanıyor? Pazar Günü Açık Mı?
Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Önemli Açıklamalar mask
Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Önemli Açıklamalar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL