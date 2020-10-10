Feci Kaza! Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ömer Karataş (24) idaresindeki 01 HV 492 plakalı kamyonetle Suriye uyruklu Hamid Elubet'in (27) kullandığı 63 MA 7500 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ Yolunun 5'inci kilometresinde çarpıştı.
Kazada otomobil sürücü Elubet ile otomobildeki Abdulmecid Mılla (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Abdulrezak Mılla (20) ise kurtarılamadı.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ömer Karataş da kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kazada hayatını kaybedenlerin Karacadağ Mahallesindeki bir inşaatta çalışmaya gittikleri öğrenildi.
10 Eki 2020 - 15:34 AA - Asayiş
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.