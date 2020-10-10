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- 10 Eki 2020 - 15:55 G: 10 Eki 2020 - 15:56

Sokakta Ölü Bulundu! Yakınları Sinir Krizi Geçirdi!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak'ta bir iş yerine ait depoda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşamını yitiren kişinin Mesut Dereçiçeği (37) olduğunu ve göğsünde kesici alet izleri tespit eden polis ekipleri, cinayet şüphesiyle inceleme başlattı.

Dereçiçeği'nin ölüm haberini alan yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

Mesut Dereçiçeği'nin cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

10 Eki 2020 - 15:55 AA Zonguldak- Asayiş

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