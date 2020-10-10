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- 10 Eki 2020 - 18:28 G: 10 Eki 2020 - 18:51

Ankara Gölbaşında Yemek Yenecek Yerler!

Ankara Gölbaşında Yemek Yenecek Yerler. Gölbaşı restoranlarının birçoğu bahçelidir. Bahar aylarında gezmek ve yeni lezzetler tatmak için çok uygun olan ilçe yıldan yıla daha fazla turist almaya başlamaktadır.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Ankara Gölbaşında Yemek Yenecek Yerler.  İç Anadolu bölgesindeki Ankara iline bağlı olan Gölbaşı şehrin en güzel ilçelerinden biridir. Yapılan çalışmalar ile her geçen gün daha keyifli bir hale gelen Gölbaşı tarihi ve doğal güzellikleri ile turistik olarak da gelişmektedir.

Ankara Gölbaşı sahip olduğu restoranlarla ünlüdür. Gelişmiş bir yemek kültürü olan ilçede gezilip görülecek ve yemekleri denenecek birçok yer bulunur. Doğal güzellikleri ile bilinen Gölbaşı restoranlarının birçoğu bahçelidir. Bahar aylarında gezmek ve yeni lezzetler tatmak için çok uygun olan ilçe yıldan yıla daha fazla turist almaya başlamaktadır.

Ankara Gölbaşı'na Nasıl  Gidilir?

Ankara Gölbaşı konumu itibariyle de gezmek için tercih edilecek ilçelerden biridir. Ankara'nın merkezine 20 km uzaklıkta olan ilçeye ulaşım ise son derece kolaydır. Ankara  ilçelerinden Gölbaşı'nın çevresinde Haymana, Yenimahalle, Bala ve Çankaya ilçeleri vardır. Ankara'nın en işlek ilçeleri ile komşu olan Gölbaşı gayet merkezi bir konumda yer almaktadır.

Ankara'nın doğal güzellikleri ve keşfedilmeyi bekleyen tarihi kalıntıları ile adından söz ettiren ilçesi Gölbaşı'na ulaşım da oldukça kolay ve konforludur. Aşti, Güvenpark ve Ulus gibi birçok semtten tek araçla Gölbaşına gitmek mümkündür. Ankara ilinin gelişmiş ulaşım ağında hizmet veren EGO ve ÖTA Gölbaşı'na da aktif olarak hizmet sağlamaktadır.

Ankara Gölbaşı'nın Doğal Güzellikleri

Ankara'nın en güzel ve gelişmeye devam eden ilçesi Gölbaşı'nda bulunan Mogan Gölü de yemek yemek için bu ilçeyi tercih ettiren sebeplerden biridir. Kurak iklimi sebebi ile özellikle bahar aylarında tercih edilen Gölbaşı'nda Eymir ve Mogan gölleri gezilebilir, bahar aylarında açmaya başlayan sevgi çiçeği kokusu ile lezzetli yemekler yenilebilir.

Kışları sert geçen soğuk ve yazları kuraklık sebebi ile ilkbahar ve sonbahar aylarında tercih edilen Gölbaşı sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi özelliklere de sahiptir. Gölbaşı konumu gereği birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlerden kalan tarihi izler ve keşfedilmeyi bekleyen sırlar da Gölbaşı'na güzellik katan ayrıntılar arasındadır. Tarihi ve doğal güzellikleri ulaşım kolaylığı ve lezzetli yemekleri ile Gölbaşı gezmek için tercih edilmesi gereken ilçelerden biridir.

Ankara Gölbaşında Yemek Yenecek Yerler

  1. Soro Lokum Kebap
  2. Gölbaşı Verçenik Lokanta & Cafe
  3. Hamlakit
  4. Beykoz Gölbaşı
  5. Çağlar Restaurant
  6. Florya Restaurant
  7. Paşa Cağ Kebap Salonu
  8. Kasımbey Mevlana Etli Ekmek İskender & Kebap
  9. Şövalye Lokantası
  10. Taşhan Cafe Restaurant
  11. Hayati Bey Restoran
  12. Köşk Restaurant – Köşk Et ve Balık Gölbaşı
  13. bd ocakbaşı gölbaşı 

10 Eki 2020 - 18:28 Ankara- Gezi Rehberi

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