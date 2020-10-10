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- 10 Eki 2020 - 18:42 G: 10 Eki 2020 - 18:56

Ankaralı Coşkun Direk Kimdir? Ankaralı Çoşkun Kaç Yaşında, Nereli?

Ankaralı Coşkun Direk Kimdir? Ankaralı Çoşkun Kaç Yaşında, Nereli? 2003 yılında "Yapamazdım-Pire", 2005 yılında "Yalan Mı Ağır Abi" ve 2007 yılında "Karaçalı" albümleri piyasaya çıkmıştır. 2009 yılında da "Bana ne " albümünü çıkaran Ankaralı Coşkun 2011 yılındaki "Ankara'nın Bağları" albümü ile tüm dünyada tanınmıştır.

Emir Şanlı
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Ankaralı Coşkun Direk Kimdir? Ankaralı Çoşkun Kaç Yaşında, Nereli? Ankaralı Coşkun Direk, Seda Sayan'ın programına konuk oldu. Programa çıkması ile uzun süredir ortalarda görünmeyen sanatçı hakkında birçok soru sorulmaya başlandı.

Bir dönem hakkında öldü haberleri çıkan Ankaralı Coşkun Direk katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Uzun süre sonra ekranlarda görülen bağlama ustası izleyenlerde merak uyandırdı.

Ankaralı Coşkun Direk Müzikle Nasıl Tanıştı?

Bir dönemin popüler isimlerinden olan Ankaralı Coşkun Direk Orhan Gencebay, Neşet Ertaş gibi birçok ünlü ismin ustası olan Bayram Aracı'nın torunudur. Babası Ali Direk'in de bağlama ustası olmasından dolayı Ankaralı Coşkun Direk erken yaşlarda müzikle tanışmıştır.

Ankaralı Coşkun Direk Kimdir Ankaralı Çoşkun Kaç Yaşında, Nereli?

Ankaralı Coşkun Direk 4 Nisan 1977 tarihinde dünyaya gelmiştir. Babası Ali Direk bağlama ustası olduğundan Ankaralı Coşkun müziğin içine doğdu. Birçok ünlü sanatçının eserlerini yazan babası Ali Direk sayesinde sanatçı çocukluğundan itibaren müzikle iç içe olmuştur.

Ankaralı Coşkun Direk 5 yaşından bu yana bağlama çalmaktadır. 5 yaşında ike Zühtü şarkısını çalmaya çalışan sanatçı 8 yaşına geldiğinde babası ile düğünlerde türki okumaya başlamıştır. Çocukluk yıllarından itibaren müzikle iç içe olan Ankaralı Coşkun Direk kısa zamanda profesyonel bir bağlama ustası oldu.

Ankaralı Coşkun Direk'in Albümleri

Uzun yıllar boyunca düğünlerde bağlama çalıp türkü söyleyen Coşkun Direk 19 yaşında ilk albümünü çıkarmıştır. 1996 yılında çıkardığı ilk albümü "Vay Seni Vay Vay" ile profesyonel anlamda ilk işini yapan Ankaralı Coşkun sonrasında ikinci albümü Best Of Sincan'ı çıkarmış ve albümdeki Çilli Horozum türküsü ile büyük bir haran kitelesi yakalamıştır.

2003 yılında "Yapamazdım-Pire", 2005 yılında "Yalan Mı Ağır Abi" ve 2007 yılında "Karaçalı" albümleri piyasaya çıkmıştır. 2009 yılında da "Bana ne " albümünü çıkaran Ankaralı Coşkun 2011 yılındaki " Ankara'nın Bağları" albümü ile tüm dünyada tanınmıştır.

Ankaralı Coşkun'un son albümündeki "Ankara'nın Bağları"  şarkısı 2013 ve 2014 yıllarında Google'da en çok aranan ilk 10 eserden biri haline gelmiştir. Bu şarkı ile tüm dünyaya kendini tanıtan Ankaralı Coşkun'un eseri birçok dizide de kullanılmıştır.

10 Eki 2020 - 18:42 Ankara- Biyografi

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