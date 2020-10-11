Son Dakika! MSB'den Ermenistan'a tepki!

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesine ilişkin, "Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir." açıklaması yapıldı.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim alanlarına yaptığı saldırılara ait fotoğraflara yer verildi.

Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ın şimdi de ateşkesi ihlal ettiği vurgulanan paylaşımda, "Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir." ifadeleri kullanıldı.