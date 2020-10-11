Son Dakika! MSB'den Ermenistan'a tepki!
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesine ilişkin, "Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir." açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesine ilişkin, "Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir." açıklaması yapıldı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim alanlarına yaptığı saldırılara ait fotoğraflara yer verildi.
Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ın şimdi de ateşkesi ihlal ettiği vurgulanan paylaşımda, "Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir." ifadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.