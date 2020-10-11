Haberler Ankara Haberler Ankara
- 11 Eki 2020 - 11:47 G: 11 Eki 2020 - 11:48

Son Dakika! MSB'den Ermenistan'a tepki!

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesine ilişkin, "Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir." açıklaması yapıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesine ilişkin, "Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir." açıklaması yapıldı.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim alanlarına yaptığı saldırılara ait fotoğraflara yer verildi.

Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ın şimdi de ateşkesi ihlal ettiği vurgulanan paylaşımda, "Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir." ifadeleri kullanıldı.

11 Eki 2020 - 11:47 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
90 yaşındaki Eşref dede 68 yıldır kahvaltı menüsü hazırlıyor mask
90 yaşındaki Eşref dede 68 yıldır kahvaltı menüsü hazırlıyor
Son Dakika! MSB'den Ermenistan'a tepki! mask
Son Dakika! MSB'den Ermenistan'a tepki!
Taşıt kredilerindeki artış 9 ayda 11 milyar liraya dayandı mask
Taşıt kredilerindeki artış 9 ayda 11 milyar liraya dayandı
Ankara Çankaya Belediyesi 243 okulda dezenfeksiyon işlemi yapıyor mask
Ankara Çankaya Belediyesi 243 okulda dezenfeksiyon işlemi yapıyor
Ankara Kent Konseyi Görüntü Kirliliğini Masaya Yatırdı mask
Ankara Kent Konseyi Görüntü Kirliliğini Masaya Yatırdı
Ankara Büyükşehir ve hayvanseverler el ele mask
Ankara Büyükşehir ve hayvanseverler el ele

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL