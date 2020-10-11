BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi: 66 - 77

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında, BOTAŞ ile Çankaya Üniversitesi takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Çankaya Üniversitesi takımı oyuncusu Shavonte Sade Zellous, rakipleri ile mücadele etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında, BOTAŞ ile Çankaya Üniversitesi takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Çankaya Üniversitesi takımı oyuncusu Shavonte Sade Zellous, rakipleri ile mücadele etti.