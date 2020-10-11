Ankara'da Nesibe Aydın Fenerbahçe Engeline Takıldı!

Nesibe Aydın Fenerbahçe Engeline Takıldı! Süper Lig’de üst üste aldığı iki galibiyetle dikkatleri üzerine çeken Nesibe Aydın Basketbol Takımı, Fenerbahçe deplasmanından 91-85 mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonunda oynanan maça ideal beşleriyle çıkan Fenerbahçe ve Nesibe Aydın Basketbol, ortaya koydukları mücadeleyle seyir seviyesi yüksek bir oyun sergilediler. Temposu hiç düşmeyen maç boyunca iyi bir savunma yapan Fenerbahçe, deneyimli kadrosuyla gülen taraf olurken, süper ligin yeni ekibi Nesibe Aydın Basketbol’da Ruthy Hebard ve Katsiaryna Snytsina takımı sırtlayan isimler oldu. Katsiaryna Snytsina ise 25 sayı 3 ribaunt 4 asist ile oynarken, Ruthy Hebard 23 sayı 10 ribaunt 2 asist ile skora katkı sağladı.

Maç sonunda kısa bir açıklama yapan Nesibe Aydın Basketbol Takımı Koçu Erman Okerman; “Öncelikle geriye düştüğümüz anlarda bile maçı bırakmayan ve takım ruhuyla mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Ligin ilk iki haftasında elde ettiğimiz galibiyet serisini devam ettiremediğimiz için üzgünüz fakat ligin iddialı ekiplerinden olan Fenerbahçe ile oynadığımız maç eksiklerimizi görmemiz açısından önemliydi. Süper ligde mücadele eden tek okul takımı olmamızla birlikte ligin en yeni ve en istekli ekibiyiz. Bunun avantajını iyi kullanarak önümüzdeki günlerde yeni galibiyet serilerine imza atacağımıza dair inancımız tam. Bugünden itibaren Cumartesi günü oynayacağımız OGM Ormanspor maçına konsantre olacağız.” dedi.