Ankara’da Anadolu'nun Kadın Evliyaları! Tezveren Sultan Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Ankara'da türbesi bulunan Tezveren Sultan Anadolu'nun en bilinen kadın evliyalarından biridir. Geçmiştekinin aksine günümüzde kadın evliya olmaz algısı görece yıkılmış ve kadın evliyaların hikayeleri anlatılmaya başlanmıştır. Anadolu'daki kadın evliyalar ile ilgili kitaplar yazılmaya başlanmış, Tezveren Sultan gibi evliyaların hayat hikayeleri ve mucizeleri anlatılmaya başlanmıştır.

Allah'ın dostları olarak da bilinen ermiş kişilerden evliya olarak bahsedilir. Anadolu'da yaygın bir anlayış olan evliyalık eski dönemlerde kadınlara yakıştırılmaz ve kadından evliya olmaz türü söylemler üretilirdi. İlerleyen dönemlerde Anadolu'daki kadın mucizeleri ile kadın evliyaların hikayeleri bilinmeye ve türbeleri ziyaret edilmeye başlandı. Anadolu'nun kadın evliyalarından Tezveren Sultan'ın da Ankara'daki türbesi ziyaret edilen noktalardan biri haline geldi. Çok merkezi bir noktada bulunan türbe ile ilgili birçok hikayede anlatılmaktadır.

Tezveren Sultan Türbesi, Adres

Sakarya, Talatpaşa Blv, 06230 Altındağ/Ankara

Tezveren Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Anadolu'nun kadın evliyalarından biri olan Tezveren Sultan'ın kabri Ankara'da bulunur. Bugünlerde Tezveren Türbesi olarak bahsedilen türbe Ankara'nın Altındağ ilçesinde sokağın ortasındadır. Ulus'ta bulunan türbe sokağın tam ortasında durması sebebi ile de dikkat çekmektedir. Ankara Ulus'taki tezveren türbesine toplu taşıma ile ulaşmak ise son derece kolaydır.

Tezveren Türbesi'nin neden sokağın ortasında olduğu ile ilgili sorulara da anlatılan bir rivayet ile cevap verilir. Rivayete göre Tezveren Sultan hizmetçilik yaptığı konakta ölünde konağın yanındaki caminin avlusuna gömülür. Zamanla şehir planı değişir ve konak ile cami yıkılır. Caminin avlusundaki kabirlerde taşınır. Ancak Tezveren Sultan'ın kabrine dokunulamaz. Vurulan baltaların kırıldığı ve kepçelerin yamulduğu söylenir. Bu sebeple türbe kavşağın tam ortasında kalır.

Tezveren Sultan'ın Hikayesi Nasıldır?

Tezveren Sultan'ın evliya olduğunun nasıl anlaşıldığına dair birçok rivayet olmakla beraber en bilineni şudur. Tezveren Sultan bir konakta hizmetli olarak çalışmaktadır. Bir gün evin beyi hacca döner. Bu esnada evin hanımı da helva yapılmasını ister. Kavrulan helvayı yerlerken evin hanımı beyin çok sevdiğini söyler ve keşke burada olsaydı diye iç geçirir. Helva tabağını alan Tezveren Hatun evin hanımına beye götürdüğünü söyler. Kadın buna inanmaz ve gülüp geçer. Ancak evin beyi hacdan elinde helva tabağı ile dönünce Tezveren'in kerameti anlaşılır. Bugünden sonra da Tezveren Sultan olarak anılmaya başlanır.