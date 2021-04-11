Haberler Ankara Haberler Ankara
- 11 Nis 2021 - 17:09 G: 11 Nis 2021 - 17:13

Ankara’da Anadolu'nun Kadın Evliyaları! Tezveren Sultan Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Ankara'da türbesi bulunan Tezveren Sultan Anadolu'nun en bilinen kadın evliyalarından biridir. Geçmiştekinin aksine günümüzde kadın evliya olmaz algısı görece yıkılmış ve kadın evliyaların hikayeleri anlatılmaya başlanmıştır.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara'da türbesi bulunan Tezveren Sultan Anadolu'nun en bilinen kadın evliyalarından biridir. Geçmiştekinin aksine günümüzde kadın evliya olmaz algısı görece yıkılmış ve kadın evliyaların hikayeleri anlatılmaya başlanmıştır. Anadolu'daki kadın evliyalar ile ilgili kitaplar yazılmaya başlanmış, Tezveren Sultan gibi evliyaların hayat hikayeleri ve mucizeleri anlatılmaya başlanmıştır.

Allah'ın dostları olarak da bilinen ermiş kişilerden evliya olarak bahsedilir. Anadolu'da yaygın bir anlayış olan evliyalık eski dönemlerde kadınlara yakıştırılmaz ve kadından evliya olmaz türü söylemler üretilirdi. İlerleyen dönemlerde Anadolu'daki kadın mucizeleri ile kadın evliyaların hikayeleri bilinmeye ve türbeleri ziyaret edilmeye başlandı. Anadolu'nun kadın evliyalarından Tezveren Sultan'ın da Ankara'daki türbesi ziyaret edilen noktalardan biri haline geldi. Çok merkezi bir noktada bulunan türbe ile ilgili birçok hikayede anlatılmaktadır.

Tezveren Sultan Türbesi, Adres

Sakarya, Talatpaşa Blv, 06230 Altındağ/Ankara

Tezveren Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Anadolu'nun kadın evliyalarından biri olan Tezveren Sultan'ın kabri Ankara'da bulunur. Bugünlerde Tezveren Türbesi olarak bahsedilen türbe Ankara'nın Altındağ ilçesinde sokağın ortasındadır. Ulus'ta bulunan türbe sokağın tam ortasında durması sebebi ile de dikkat çekmektedir. Ankara Ulus'taki tezveren türbesine toplu taşıma ile ulaşmak ise son derece kolaydır.

Tezveren Türbesi'nin neden sokağın ortasında olduğu ile ilgili sorulara da anlatılan bir rivayet ile cevap verilir. Rivayete göre Tezveren Sultan hizmetçilik yaptığı konakta ölünde konağın yanındaki caminin avlusuna gömülür. Zamanla şehir planı değişir ve konak ile cami yıkılır. Caminin avlusundaki kabirlerde taşınır. Ancak Tezveren Sultan'ın kabrine dokunulamaz. Vurulan baltaların kırıldığı ve kepçelerin yamulduğu söylenir. Bu sebeple türbe kavşağın tam ortasında kalır.

Tezveren Sultan'ın Hikayesi Nasıldır?

Tezveren Sultan'ın evliya olduğunun nasıl anlaşıldığına dair birçok rivayet olmakla beraber en bilineni şudur. Tezveren Sultan bir konakta hizmetli olarak çalışmaktadır. Bir gün evin beyi hacca döner. Bu esnada evin hanımı da helva yapılmasını ister. Kavrulan helvayı yerlerken evin hanımı beyin çok sevdiğini söyler ve keşke burada olsaydı diye iç geçirir. Helva tabağını alan Tezveren Hatun evin hanımına beye götürdüğünü söyler. Kadın buna inanmaz ve gülüp geçer. Ancak evin beyi hacdan elinde helva tabağı ile dönünce Tezveren'in kerameti anlaşılır. Bugünden sonra da Tezveren Sultan olarak anılmaya başlanır.

11 Nis 2021 - 17:09 - Gezi Rehberi

# ANKARA EFSANELERİ VE HİKAYELER İLE İLİŞKİLİ:
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara’nın Kalbinde Yaşayan Bir Eren:Hacı Bayram Veli Kimdir? Hacı Bayram Camii Nerede-Nasıl Gidilir? mask
Ankara’nın Kalbinde Yaşayan Bir Eren:Hacı Bayram Veli Kimdir? Hacı Bayram Camii Nerede-Nasıl Gidilir?
Ankara’da O Gizemli Tepeye Bir Kez Gidenler Bir Daha Gelmek İstemiyor! Yeni Keşfedildi, Tam 100 Yıllıkmış! Çıkınca Her Rengi Görmek Mümkün… İşte Yeri! mask
Ankara’da O Gizemli Tepeye Bir Kez Gidenler Bir Daha Gelmek İstemiyor! Yeni Keşfedildi, Tam 100 Yıllıkmış! Çıkınca Her Rengi Görmek Mümkün… İşte Yeri!
Gordion Antik Kenti Ankara'da Nerede, Nasıl Gidilir Gordion Antik Kentinin Tarihi, Efsanesi Nedir? mask
Gordion Antik Kenti Ankara'da Nerede, Nasıl Gidilir Gordion Antik Kentinin Tarihi, Efsanesi Nedir?
Ankara’da Şerife Bacı Hüznü! Kucağına Bebeğini Alıp Yollara Düşmüştü, Tek Amacı “Vatan”dı! Ankara’ya Geldi Donarak Öldü! İşte O Tüyleri Diken Diken Eden Hikaye… mask
Ankara’da Şerife Bacı Hüznü! Kucağına Bebeğini Alıp Yollara Düşmüştü, Tek Amacı “Vatan”dı! Ankara’ya Geldi Donarak Öldü! İşte O Tüyleri Diken Diken Eden Hikaye…
Ankara'da Bu Bölge, Dünya'nın En Esrarengiz Yerlerinden Biri! Tokmağa Vurulduğu An Felaket Başlıyor... Böylesine Esrarengiz Bir Olay Görülmedi! mask
Ankara'da Bu Bölge, Dünya'nın En Esrarengiz Yerlerinden Biri! Tokmağa Vurulduğu An Felaket Başlıyor... Böylesine Esrarengiz Bir Olay Görülmedi!
Ankara’da Akıllara Durgunluk Veren Aşk-ı Memnu Olayı! Bihter Ziyagil ve Adnan Ziyagil Gerçek Oldu, Duyanlar Donup Kaldı! mask
Ankara’da Akıllara Durgunluk Veren Aşk-ı Memnu Olayı! Bihter Ziyagil ve Adnan Ziyagil Gerçek Oldu, Duyanlar Donup Kaldı!
Ankara’nın O Köyünde 200 Yıldır Davul Sesi Yok! Davul Sesi Duyulduğunda İse Felaketlerin Ardı Arkası Kesilmiyor! O İsim Felaketleri Çağırıyor… “Çok Değişik Olay!” mask
Ankara’nın O Köyünde 200 Yıldır Davul Sesi Yok! Davul Sesi Duyulduğunda İse Felaketlerin Ardı Arkası Kesilmiyor! O İsim Felaketleri Çağırıyor… “Çok Değişik Olay!”
“Lanetli Ekmek” Yiyenin Psikolojisi Bozuluyor, Deliriyor! Binlerce Kişiyi Etki Altına Aldı, Esrarengiz Gerçek! mask
“Lanetli Ekmek” Yiyenin Psikolojisi Bozuluyor, Deliriyor! Binlerce Kişiyi Etki Altına Aldı, Esrarengiz Gerçek!
Ankara'da Esrarengiz Olayı Duyanlar, Görenler Donakaldı! Yaşlı Adam Toprağa Vurup Yeri Yardı, Su Fışkırttı! Başrol: Baston... mask
Ankara'da Esrarengiz Olayı Duyanlar, Görenler Donakaldı! Yaşlı Adam Toprağa Vurup Yeri Yardı, Su Fışkırttı! Başrol: Baston...
# TARİH KÜLTÜR VE MEDENİYET HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
İzmir'de, Helenistik ve Roma Dönemlerde Kullanıldığı Düşünülen Ocak Keşfedildi! mask
İzmir'de, Helenistik ve Roma Dönemlerde Kullanıldığı Düşünülen Ocak Keşfedildi!
Çin'de 20 Bin Yıl Önce Yapılan Taş Sanat Eseri Bulundu! mask
Çin'de 20 Bin Yıl Önce Yapılan Taş Sanat Eseri Bulundu!
Nobel Ödüllü Yazar'dan Teknolojik Karar! Yeni Roman'ını Video İle Anlatacak! mask
Nobel Ödüllü Yazar'dan Teknolojik Karar! Yeni Roman'ını Video İle Anlatacak!
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Açık Mı? 2021 Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ziyaret Saatleri, Ücreti ve Konumu Nedir? mask
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Açık Mı? 2021 Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ziyaret Saatleri, Ücreti ve Konumu Nedir?
Brahmi Alfabesi Nedir, Özellikleri Nelerdir? Türkler Brahmi Alfabesini Kullandı Mı? mask
Brahmi Alfabesi Nedir, Özellikleri Nelerdir? Türkler Brahmi Alfabesini Kullandı Mı?
Osman Bey'in Kaç Tane Eşi Var? Osman Bey Hanımları Kimler? mask
Osman Bey'in Kaç Tane Eşi Var? Osman Bey Hanımları Kimler?
Kanuni'nin Kalbi Neden Çıkarıldı? Kanuni'nin Kalbi Nereye Gömüldü? mask
Kanuni'nin Kalbi Neden Çıkarıldı? Kanuni'nin Kalbi Nereye Gömüldü?
Göktürk Alfabesini İlk Kim Çözmüştür? Orhun Yazıtlarını İlk Kim Okumuştur? mask
Göktürk Alfabesini İlk Kim Çözmüştür? Orhun Yazıtlarını İlk Kim Okumuştur?
Haftanın tarihine bakış! 23-29 Kasın Ankara'da Türkiye'de ve Dünya'da Neler Oldu... mask
Haftanın tarihine bakış! 23-29 Kasın Ankara'da Türkiye'de ve Dünya'da Neler Oldu...
Demirci Akıncıları anısına çekilen özel klip: "Önce Vatan" mask
Demirci Akıncıları anısına çekilen özel klip: "Önce Vatan"
# ANKARA GEZİ REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara’nın Kalbinde Yaşayan Bir Eren:Hacı Bayram Veli Kimdir? Hacı Bayram Camii Nerede-Nasıl Gidilir? mask
Ankara’nın Kalbinde Yaşayan Bir Eren:Hacı Bayram Veli Kimdir? Hacı Bayram Camii Nerede-Nasıl Gidilir?
Esra Erol'da Evli Adamın Sevgilisi Kriz Çıkarttı! Twitter Bunu Konuşuyor! Evlilik Örgütü... mask
Esra Erol'da Evli Adamın Sevgilisi Kriz Çıkarttı! Twitter Bunu Konuşuyor! Evlilik Örgütü...
Ankara'ya En Yakın Kayak Merkezi Neresi? mask
Ankara'ya En Yakın Kayak Merkezi Neresi?
Estergon Kalesi Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? Estergon Kalesi'ni Kim Yapmıştır, Tarihi Önemi Nedir? mask
Estergon Kalesi Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? Estergon Kalesi'ni Kim Yapmıştır, Tarihi Önemi Nedir?
Millet Kütüphanesi Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Millet Kütüphanesi Çalışma Saatleri... mask
Millet Kütüphanesi Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Millet Kütüphanesi Çalışma Saatleri...
Melike Hatun Camii Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? Melike Hatun Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Nedir? mask
Melike Hatun Camii Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? Melike Hatun Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Nedir?
Satranç Müzesi Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Satranç Müzesi Tarihçesi, Eserleri ve Giriş Ücreti.. mask
Satranç Müzesi Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Satranç Müzesi Tarihçesi, Eserleri ve Giriş Ücreti..
Gordion Antik Kenti Ankara'da Nerede, Nasıl Gidilir Gordion Antik Kentinin Tarihi, Efsanesi Nedir? mask
Gordion Antik Kenti Ankara'da Nerede, Nasıl Gidilir Gordion Antik Kentinin Tarihi, Efsanesi Nedir?
Dünyanın 8. harikası olarak gösterilen Ayasofya Camii ve Müzesinin hikayesi mask
Dünyanın 8. harikası olarak gösterilen Ayasofya Camii ve Müzesinin hikayesi
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara’da Anadolu'nun Kadın Evliyaları! Tezveren Sultan Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara’da Anadolu'nun Kadın Evliyaları! Tezveren Sultan Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Millet Camisi Nerede, Nasıl Gidilir? Millet Camisinin Mimari Özellikleri Nelerdir? mask
Ankara Millet Camisi Nerede, Nasıl Gidilir? Millet Camisinin Mimari Özellikleri Nelerdir?
Ankara'da Kaç Adet Noter Var? Ankara Noterleri Adres ve Telefonları mask
Ankara'da Kaç Adet Noter Var? Ankara Noterleri Adres ve Telefonları
Sağlık Ocakları Ne Zaman Açık? Ankara'da Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri 2021 mask
Sağlık Ocakları Ne Zaman Açık? Ankara'da Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri 2021
100 Soruda Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası! Aldatma nedeniyle boşanma davası Nasıl Açılır 2021 mask
100 Soruda Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası! Aldatma nedeniyle boşanma davası Nasıl Açılır 2021

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL