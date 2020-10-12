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- 12 Eki 2020 - 12:44 G: 12 Eki 2020 - 13:08

Kahreden haber! 6 aylık bebek evde ailesi yokken yandı!

Antalya'nın Serik ilçesinde tarım işçisi ailenin kaldığı konteyner barakada çıkan yangında Suriye uyruklu 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Antalya'nın Serik ilçesinde tarım işçisi ailenin kaldığı konteyner barakada çıkan yangında Suriye uyruklu 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

Kozağacı Mahallesi'ndeki bir serada çalışan Suriyeli çift, uyuyan 6 aylık bebeklerini kaldıkları konteyner barakada bırakarak sabah erken saatlerde seraya gitti. Bir süre sonra barakada henüz belirlenemeyen nedende yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Suriyeli anne ve baba da sesleri duyarak barakanın yanına geldi. Alevlerin arasına giren baba, 6 aylık kızını dışarı çıkardı. Bebek, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Savcı polis ekiplerinin incelemesinin ardından bebeğin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

12 Eki 2020 - 12:44 AA Antalya- Asayiş

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