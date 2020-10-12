Haberler Ankara Haberler Ankara
- 12 Eki 2020 - 12:55 G: 12 Eki 2020 - 13:21

Ketojenik Diyet Nedir? Nasıl Yapılır? Ketojenik Diyet Listesi!

Son dönemlerin en çok konuşulan beslenme biçimi Ketojenik diyet birçok avantajı sayesinde araştırılmaya devam ediyor. Kilo vermek isteyen birçok insanın hakkında araştırma yaptığı Ketojenik diyet son dönemlerde oldukça popüler bir beslenme şekli.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Son dönemlerin en çok konuşulan beslenme biçimi Ketojenik diyet birçok avantajı sayesinde araştırılmaya devam ediyor. Kilo vermek isteyen birçok insanın hakkında araştırma yaptığı Ketojenik diyet son dönemlerde oldukça popüler bir beslenme şekli. Hakkında sürekli yazılanlar Ketojenik diyetin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bedene kilo vermekle beraber birçok katkı da sağlayan Ketojenik diyet temek beslenme prensipleri ile ilgi çekiyor.

Bedenin enerji kaynağı olarak yağ kullanmaya başlamasına ketosis deniyor. İsmini buradan alan Ketojenik diyet çoğu bedenin enerji kaynağı olarak kullandığı glikozu yağa çevirmesidir. Yağın glikozun yerini almasını hedefleyen bu diyeti uygulamak için ise sabır ve kararlılık gerekiyor. Sağlıklı yağların yüksek oranda tüketildiği, kararlı düzeyde proteinin alındığı Ketojenik diyette en önemli nokta ise karbonhidratın minimum düzeyde olmasıdır.

Ketojenik Diyette Hangi Gıdalar Tüketilebilir?

Ketojenik diyet uygulanırken menü hazırlığı son derece önemli. Bu beslenme biçiminde hazırlanacak menüler yağ, protein ve karbonhidrattan oluşuyor. Tabi ki bunların tüketilen besinlerin içinde ne oranda bulunduğu da son derece önemli. Ketonejik diyette besinlerin %75'ini yağlar oluştururken, %25'ini proteinler ve %5'ini ise karbonhidrat oluşturuyor. Bu beslenme türünde tüketilebilecek ve tüketilemeyecek gıdalar ise kesin bir ayrıma tabi.

Ketojenik diyette tüketilmemesi gereken gıdalar şu şekildedir:

·         Tahıllar

·         Baklagiller

·         Meyve

·         Şeker

·         Patates gibi kök gıdalar

Ketojenik diyette tüketilmesi gereken gıdalar ise şunlardır:

·         Etler

·         Yeşil Sebzeler

·         Süt ürünleri

·         Avakado, böğürtlen tarzı gıdalar

·         Hindistan cevizi, susam gibi yağlar

Ketojenik Diyetin Faydaları Nelerdir?

Genellikle kilo vermek isteyen insanların uyguladığı Ketojenik diyetin beden için birçok farklı faydası bulunmaktadır.

Ketojenik diyetin faydaları ise şu şekilde listelenebilir:

·         Kilo kaybı

·         Zihinsel odaklanma ve sağlıklı düşünme

·         Kandaki şeker miktarının kontrolü

·         Yüksek enerji sağlama

Ketosise Geçmenin Belirtileri Nelerdir?

Ketojenik beslenme biçimine geçme son dönemde oldukça yükselen eğilimlerden birisidir. Kilo vermenin yanı sıra sağladığı birçok fayda ile de tercih edilen Ketojenik beslenme belli bir geçiş sürecine sahiptir. Kararlı ve sistematik adımların atılması ile beden bir süre sonra yeni düzene alışır ve glikoz yerine yağ yakmaya başlar. Bedenin ketosise geçişi ise belli durumlardan anlaşılabilir. Beslenme düzeninin değişmesinin ardından idrar sıklığının artması, ağız kuruluğunun artması, geçiş sürecinde ağız kokusunun yaşanması ve açlık hissinin azalması ketosise geçildiğinde bedenin vereceği tepkilerdendir.

12 Eki 2020 - 12:55 - Sağlık

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kara Veba Nasıl Bitti? Veba Salgını Nasıl Çözüldü? mask
Kara Veba Nasıl Bitti? Veba Salgını Nasıl Çözüldü?
Uzmanlar Uyarıyor! Online Eğitim Obeziteye Neden Olmasın! mask
Uzmanlar Uyarıyor! Online Eğitim Obeziteye Neden Olmasın!
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 12 Ekim 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 12 Ekim 2020
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 11 Ekim 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 11 Ekim 2020
Korona sürecinde "ağrıya mahkum olmayın" mask
Korona sürecinde "ağrıya mahkum olmayın"
Ankara'da Korona Direkt Olarak Böyle Bulaşıyor! O İlçeler Farkında Değil... Bilim Kurulu Üyesi Tek Tek Açıkladı! "Lütfen Yapmayın..." mask
Ankara'da Korona Direkt Olarak Böyle Bulaşıyor! O İlçeler Farkında Değil... Bilim Kurulu Üyesi Tek Tek Açıkladı! "Lütfen Yapmayın..."
Uzmanından "Nezleyi Kovid-19 sanıp, acil servislere gereksiz başvurmayın" uyarısı mask
Uzmanından "Nezleyi Kovid-19 sanıp, acil servislere gereksiz başvurmayın" uyarısı
Böbrek Ağrısına Ne İyi Gelir? Böbrek Ağrısı Nasıl Geçer? Sadece 10 Dakika Durmanız Yeterli... mask
Böbrek Ağrısına Ne İyi Gelir? Böbrek Ağrısı Nasıl Geçer? Sadece 10 Dakika Durmanız Yeterli...
Sahte İçki Nedir? Sahte İçki Zehirlenmesinin Belirtileri Nelerdir? Sahte İçki Nasıl Anlaşılır? - Sahte İçkiye Dair Tüm Bilgiler mask
Sahte İçki Nedir? Sahte İçki Zehirlenmesinin Belirtileri Nelerdir? Sahte İçki Nasıl Anlaşılır? - Sahte İçkiye Dair Tüm Bilgiler
Ankara'da koronavirüs ile İlgili hiç bilinmeyen gerçek! Eğer elinizde bir yara varsa... mask
Ankara'da koronavirüs ile İlgili hiç bilinmeyen gerçek! Eğer elinizde bir yara varsa...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Kırtasiye Malzemesi Nereden Alınır? En Ucuz Kırtasiye Ürünleri Ankara... mask
Ankara'da Kırtasiye Malzemesi Nereden Alınır? En Ucuz Kırtasiye Ürünleri Ankara...
Kara Veba Nasıl Bitti? Veba Salgını Nasıl Çözüldü? mask
Kara Veba Nasıl Bitti? Veba Salgını Nasıl Çözüldü?
Tavladaki Zarların İsimleri Nedir? Düşeş Atmak Ne Anlama Gelir? İşte Zarların Farsça Karşılıkları... mask
Tavladaki Zarların İsimleri Nedir? Düşeş Atmak Ne Anlama Gelir? İşte Zarların Farsça Karşılıkları...
Ketojenik Diyet Nedir? Nasıl Yapılır? Ketojenik Diyet Listesi! mask
Ketojenik Diyet Nedir? Nasıl Yapılır? Ketojenik Diyet Listesi!
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 12 Ekim 2020 mask
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 12 Ekim 2020
Kahreden haber! 6 aylık bebek evde ailesi yokken yandı! mask
Kahreden haber! 6 aylık bebek evde ailesi yokken yandı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL