Ketojenik Diyet Nedir? Nasıl Yapılır? Ketojenik Diyet Listesi!

Son dönemlerin en çok konuşulan beslenme biçimi Ketojenik diyet birçok avantajı sayesinde araştırılmaya devam ediyor. Kilo vermek isteyen birçok insanın hakkında araştırma yaptığı Ketojenik diyet son dönemlerde oldukça popüler bir beslenme şekli. Hakkında sürekli yazılanlar Ketojenik diyetin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bedene kilo vermekle beraber birçok katkı da sağlayan Ketojenik diyet temek beslenme prensipleri ile ilgi çekiyor.

Bedenin enerji kaynağı olarak yağ kullanmaya başlamasına ketosis deniyor. İsmini buradan alan Ketojenik diyet çoğu bedenin enerji kaynağı olarak kullandığı glikozu yağa çevirmesidir. Yağın glikozun yerini almasını hedefleyen bu diyeti uygulamak için ise sabır ve kararlılık gerekiyor. Sağlıklı yağların yüksek oranda tüketildiği, kararlı düzeyde proteinin alındığı Ketojenik diyette en önemli nokta ise karbonhidratın minimum düzeyde olmasıdır.

Ketojenik Diyette Hangi Gıdalar Tüketilebilir?

Ketojenik diyet uygulanırken menü hazırlığı son derece önemli. Bu beslenme biçiminde hazırlanacak menüler yağ, protein ve karbonhidrattan oluşuyor. Tabi ki bunların tüketilen besinlerin içinde ne oranda bulunduğu da son derece önemli. Ketonejik diyette besinlerin %75'ini yağlar oluştururken, %25'ini proteinler ve %5'ini ise karbonhidrat oluşturuyor. Bu beslenme türünde tüketilebilecek ve tüketilemeyecek gıdalar ise kesin bir ayrıma tabi.

Ketojenik diyette tüketilmemesi gereken gıdalar şu şekildedir:

· Tahıllar

· Baklagiller

· Meyve

· Şeker

· Patates gibi kök gıdalar

Ketojenik diyette tüketilmesi gereken gıdalar ise şunlardır:

· Etler

· Yeşil Sebzeler

· Süt ürünleri

· Avakado, böğürtlen tarzı gıdalar

· Hindistan cevizi, susam gibi yağlar

Ketojenik Diyetin Faydaları Nelerdir?

Genellikle kilo vermek isteyen insanların uyguladığı Ketojenik diyetin beden için birçok farklı faydası bulunmaktadır.

Ketojenik diyetin faydaları ise şu şekilde listelenebilir:

· Kilo kaybı

· Zihinsel odaklanma ve sağlıklı düşünme

· Kandaki şeker miktarının kontrolü

· Yüksek enerji sağlama

Ketosise Geçmenin Belirtileri Nelerdir?

Ketojenik beslenme biçimine geçme son dönemde oldukça yükselen eğilimlerden birisidir. Kilo vermenin yanı sıra sağladığı birçok fayda ile de tercih edilen Ketojenik beslenme belli bir geçiş sürecine sahiptir. Kararlı ve sistematik adımların atılması ile beden bir süre sonra yeni düzene alışır ve glikoz yerine yağ yakmaya başlar. Bedenin ketosise geçişi ise belli durumlardan anlaşılabilir. Beslenme düzeninin değişmesinin ardından idrar sıklığının artması, ağız kuruluğunun artması, geçiş sürecinde ağız kokusunun yaşanması ve açlık hissinin azalması ketosise geçildiğinde bedenin vereceği tepkilerdendir.