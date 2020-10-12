Ankara'da Şoka Sokan Bihter Ziyagil Olayı! Aşkı Memnu Gerçek Oldu, Duyanlar Kulaklarına İnanamadı! "Çok Yazık..."
Ankara'da şoka sokan bir olay yaşandı. Söz konusu olayın detaylarını duyanlar; akıllarına Aşkı Memnu'nun bir karakteri olan Bihter Ziyagil'i getirdi. Ankara'da yaşanan söz konusu olayın detaylarını görenler ise "çok yazık" yorumunda bulundu. İşte detaylar...
Ankara'da yaşanan Bihter Ziyagil vakası gören, duyan herkesi şoktan şoka soktu! Aşkı Memnu dizisinin olay sahnesi gerçek oldu! İşte tüm detaylarıyla o olay...
Ankara'da asansör tamircisi olarak istihdam etmekte olan M.U. isimli bir şahıs, aldığı bir iş sebebiyle haftanın 4 günü Ankara; diğer 3 günü ise farklı şehirlerde çalışıyordu. M.U. hafta sonu telefonuna gelen kısa mesajla birlikte soğuk duş etkisi yaşadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.