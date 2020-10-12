Ankara'da Şoka Sokan Bihter Ziyagil Olayı! Aşkı Memnu Gerçek Oldu, Duyanlar Kulaklarına İnanamadı! "Çok Yazık..."

Ankara'da yaşanan Bihter Ziyagil vakası gören, duyan herkesi şoktan şoka soktu! Aşkı Memnu dizisinin olay sahnesi gerçek oldu! İşte tüm detaylarıyla o olay...

Ankara'da asansör tamircisi olarak istihdam etmekte olan M.U. isimli bir şahıs, aldığı bir iş sebebiyle haftanın 4 günü Ankara; diğer 3 günü ise farklı şehirlerde çalışıyordu. M.U. hafta sonu telefonuna gelen kısa mesajla birlikte soğuk duş etkisi yaşadı.