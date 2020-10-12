Keçiören Kamp Alanları 2021 - Ankara Kamp Alanları

Keçiören kamp alanları sorgusu genel olarak yerli halk tarafından yapılırken, bunun yanı sıra şehir dışından Keçiören'e gelecekler tarafından da yapılıyor. Ankara kamp alanları 2021 listemiz kapsamında yer verdiğimiz Keçiören kamp alanları aşağıda sıralandığı gibi: Söz konusu kamp alanlarında oldukça keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hem tek, hem de ailenizle birlikte gideceğiniz Keçiören kamp alanları ile daha detaylı bilgi için; ilgili kurumlardan bilgi alabilirsiniz. (Keçiören Park ve Bahçeler Genel Müdürlüğü vb.)

1- Ihlamur Vadisi

Keçiören kamp alanları 2021 listesinde ilk öne çıkan kamp alanı kesinlikle ve kesinlikle Ihlamur vadisi olmaktadır. Oldukça hoş bir görünüme sahip olan ve Ankara'da şehirde olup; şehir hayatından uzaklaşmanızı sağlayacak bir bölge olarak dikkatleri üzerine çeken Ihlamur Vadisi'nin hemen yanında Çubuk Çayı da yer almaktadır. Burada da kamp atılabilir. Ihlamur Vadisi'nin her bölgesinde çadır kurmaya izin verilmemektedir. Bundan dolayı belirli bölgelere çadır kurabilirsiniz. Ihlamur Vadisi; oksijen zengini bir alan olduğu için sıkıldığınızda kamp atmasanız dahi bir taşın üzerine oturup kitap okuyabileceğiniz, sizi son derece mutlu edecek bir bölgedir.

2- Çubuk Çayı

Keçiören kamp alanları 2021 listesinde bir diğer dikkat çeken kamp alanı Çubuk Çayı olmaktadır. Oldukça hoş bir görüntüye sahip olan Çubuk Çayı, Keçiören'de gidebileceğiniz en güzel mekanlardan biridir. Ihlamur Vadisi'nde de bahsettiğimiz üzere Çubuk Çayı'nda da oldukça keyifli anlar geçirebilir ve ailenizle birlikte kamp yapabilirsiniz. Tabi burada mangal yakma vs. durumlarına da dikkat ederek közü veya ateşi herhangi bir yere sıçratmamalısınız. Çubuk çayının sesini dinleyip, doğayla bütünleştiğinizde şehrin tüm gürültüsünden ve getirdiği negatif enerjiden uzaklaşmış olacaksınız. Bu anlamda kesinlikle ve kesinlikle her Ankaralının bir kez olsun Çubuk Çayı'na gitmesini öneriyoruz

3- Kartaltepe Kent Ormanı

Keçiören kamp alanları arasında yer alan bir diğer bölge ise kartaltepe olarak kendini göstermektedir. Kartaltepe kent ormanı doğal zenginliğiyle birlikte sizleri son derece etkileyecek ve üzerinizdeki tüm negatif enerjiyi atmanızı sağlayacaktır. Bir yönden mesire alanı olması sebebiyle özellikle Cumartesi ve Pazar günleri çok yoğun olan Kartaltepe Kent Ormanı'nda haftaiçi kamp atmak çok daha sağlıklı olacaktır. Güvenlik konusunda oldukça gelişmiş olan bu bölgede ateş yakılmamaktadır. Bunun için yanınızda kamp ocağı gibi alternatif ürünler götürmenizde fayda bulunmaktadır.