Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir?

Mimar Sinan'ın Ankara'daki tek eseri olarak bilinen Cenabi Ahmed Paşa Cami, tam bir Osmanlı mimarisi örneğidir. Ankara'nın en eski camilerinden biri olarak bilinen Cenabi Ahmed Paşa Cami'nin 1566 yılında yapıldığı bilinmektedir.

Cami Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri Cenabi Ahmed Paşa'nın 1565 yılında ölmesinin üzerine yapılmıştır. Cenâbî Ahmet Paşa Camii, Adres Sakarya, Ulucanlar Cd. No:56, 06230 Altındağ/Ankara





Ankara'nın en eski camilerinden olan Cenabı Ahmed Paşa Cami 1883, 1887 ve 1940 yıllarında olmak üzere 3 kere onarım görüştür. Mimar Sinan'ın eseri olmasından dolayı da popüler olan cami tarihi kadar tasarımı ile de dikkat çekmektedir.

Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir?

Mimar Sinan'ın Ankara'daki tek eseri olarak bilinen Cenabi Ahmed Paşa Cami Ankara'nın Altındağ ilçesi sınırlarında bulunur. Cami Ulucanlar Göz Hastanesi'nin tam karşısındadır. Cenabi Ahmed Paşa Cami'nin adresi Sakarya Mahallesi Ulucanlar Caddesi olarak geçer.

Ankara'nın geniş ulaşım ağı sayesinde Cenabı Ahmed Paşa Cami'sine gitmek son derece kolaydır. Vatandaşlar özel araçla rahatça bulabilecekleri camiye toplu taşıma kullanarak da gidebilirler. Toplu taşıma kullanacak vatandaşlar otobüsle Kızılay'dan 312 numaralı araç ile kısa sürede camiye ulaşabilir. Dolmuş kullanmak isteyen vatandaşlar ise Ulus Bentderesi'nden kalkan tüm araçları kullanabilirler. Çeşitli ulaşım kanallarını kullanarak camiye gitmek oldukça rahattır.

Cenabı Ahmed Paşa Cami ile ilgili en çok konuşulan konulardan biri de caminin tasarımı ve mimari özellikleridir. Ankara'nın kesme taşının kullanıldığı caminin merkezi ibadet mekanı ve aydınlatmada kullanılan 32 penceresi dikkat çeker.

Caminin minber ve mihrabının sade tasarımı ziyaretçilerin dikkatini çekmektedir. Caminin iç kısmındaki kalem işleri de estetik görünümü ile beğeni almaktadır. Mimar Sinan tarafından yapılan caminin sade ve çarpıcı tasarımı büyük ilgi toplamaktadır. Aynı zamanda Ankara'nın en eski camilerinden biri olan Cenabi Ahmed Paşa Cami, tarihsel özellikleri ile de ziyaretçilerde merak uyandırır.