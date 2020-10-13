Haberler Ankara Haberler Ankara
- 13 Eki 2020 - 15:41 G: 13 Eki 2020 - 15:42

Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da, dağa kaçırılan evlatları için HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine Erzurum'dan katılan Coşkun ailesi, 6 yıllık hasretin ardından, güvenlik güçlerine teslim olan çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşadı

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Coşkun ailesinin de evlat hasreti son buldu.

Erzurum'dan 15 Eylül 2019'da Diyarbakır'a gelerek, HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Coşkun ailesinin, 6 yıl önce 19 yaşında Muğla'da üniversitede okurken dağa götürüldüğünü belirttikleri oğulları İbrahim, İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik güçlerince yürütülen ikna çalışması sonucu, dün Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Müjdeli haberi alarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gelen anne Safiye ile baba Mehmet Emin Coşkun, 6 yıllık hasretin ardından oğulları İbrahim'e sarıldı, gözyaşı döktü.

- 19 aile evladına kavuşmuş oldu

Coşkun ailesinin de oğulları İbrahim'e kavuşmasıyla uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 19'a yükseldi.

Anne Hacire Akar'ın 24 Ağustos 2019'da oğlu Mehmet'e kavuşmasının ardından Hatice Ceylan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya kızı Mekiye'ye, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğlu H. Açan'a, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu oğulları Hüseyin'e, anne Gevriye Ayhan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan oğlu Volkan'a, anne Muhteber Birlik oğlu Veysi'ye, anne Cahide Alkan oğlu Mehmet Emin'e, anne Şahize Altınkaynak kızı Halise'ye, engelli baba Cemal Ertaş oğlu Ramazan'a, anne Naime Dalmış kızı Tekoşin'e, teslim olan Haşim Açar tedavisinin sürdüğü hastanede babasına, anne Sever Fidan oğlu Tayfur'a, anne Gülşen Çetin oğlu Erdal'a, anne Meryem ve baba Fahrettin Akkuş da evlatları Erkan'a, anne Perihan ve baba Fettah Kaya oğulları Cuma'ya sarılıp, sevinç gözyaşı dökmüştü.

13 Eki 2020 - 15:41 AA - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Harikalar Diyarı Açık Mı? Ankara Harikalar Diyarı Nerede, Nasıl Gidilir, Ücretli Mi? mask
Ankara Harikalar Diyarı Açık Mı? Ankara Harikalar Diyarı Nerede, Nasıl Gidilir, Ücretli Mi?
Ankara'nın Uludağ'ı Elmadağ Kayak Merkezi! Elmadağ Kayak Merkezi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara'nın Uludağ'ı Elmadağ Kayak Merkezi! Elmadağ Kayak Merkezi Nerede, Nasıl Gidilir?
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Kocatepe Camii Mimari Kimdir? Ankara Kocatepe Camii Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Kocatepe Camii Mimari Kimdir? Ankara Kocatepe Camii Nerede, Nasıl Gidilir?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ankara Elmadağ'da mask
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ankara Elmadağ'da
Bir Ankara Efsanesi Karyağdı Hatun Hikayesi! Karyağdı Hatun Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Bir Ankara Efsanesi Karyağdı Hatun Hikayesi! Karyağdı Hatun Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL