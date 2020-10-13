Ankara Sincan Pazar Yerleri ve Günleri

Sincan Belediyesi'nin çalışmaları ile Sincan'da kurulan pazarlarda her mevsim güvenli alışveriş mümkün hale geliyor. Belediyenin modern tasarıma göre yeniden düzenlediği açık ve kapalı pazarlar mevsime göre açılıyor. Birçok zabıta ekibinin de görevli bulunduğu Sincan semt pazarlarında vatandaşlar konforlu alışveriş yapıyor. Ürün çeşitliliğinin de yüksek olduğu Sincan semt pazarlarında vatandaşlar ucuz fiyata ve güvenli alışverişin tadını çıkaracaklar.

Korona Virüsle Mücadelede Sincan Semt Pazarlarına Kısıtlama

Ankara Sincan'da haftanın her günü kurulan pazarlara Korona virüsle mücadele sürecinde kısıtlama geldi. Haftanın her günü farklı semtlerde kurulan Sincan semt pazarları artık yalnızca hafta içi günlerde kurulacak. Sincan Belediyesi tarafından alınan kararla vatandaşların sağlığı ve güvenliğinin korunması amaçlanıyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonları pazarlar kurulmayacağı için hafta içi kurulan pazarlarında yerleri ve günleri değişti. Pazar yerlerinin yeni günleri ve yerleri Sincan Belediyesi'nin resmi web sayfası üzerinden halka duyuruldu.

Ankara Sincan'da Köy Pazarı İle Vatandaşa Ucuzluk

Ankara Sincan'da haftanın 4 günü köy pazarı kurulacak. Sincan belediyesi yeni düzenleme ile ilçede haftanın 4 günü köy pazarı kurulacağını açıkladı. Tarladan sofraya gelecek sağlıklı besinler vatandaşa çok daha ucuza satılacak. Hem üreticinin hem de tüketicinin kazanmasına yönelik yeni başlatılan bu uygulama ile her hafta Sincan'ın 4 mahallesinde köy pazarı kurulacak. Ankara Sincan'da köy pazarı kurulmasına yönelik düzenleme Sincan Belediyesi, Sincan İlçe ve Tarım Orman Müdürlüğü ve Sincan Ziraat Odası'nın işbirliği ile uygulamaya koyuldu.

Sincan'da köy pazarının kurulmasına yönelik uygulama vatandaşın yüzünü güldürdü. Besinlerin tarladan direk sofraya gelecek olmasının yanı sıra komisyonsuz fiyatlarla satılacak olması da vatandaşı sevindirdi.

Ankara Sincan Semt Pazarları Şunlardır:

İSTASYON MAHALLESİ SEMT PAZARI

Adres: İstasyon Mahallesi 706/1 Parsel Edip Sokak İle Erkut Sokak Arası

Pazar Günü: Pazartesi

TANDOĞAN MAHALLESİ SEMT PAZARI

Adres: Tandoğan Mahallesi Vakit Sokak ile Ata Caddesi Arası

Pazar Günü: Salı

OSMANLI MAHALLESİ SEMT PAZARI

Adres: Osmanlı Mahallesi Hürriyet Caddesi Kiler Market yanı

Pazar Günü: Salı

TEMELLİ SEMT PAZARI

Adres: Temelli İstiklal Mahallesi 198/1 Parsel Mezarlık üstü

Pazar Günü: Salı

G.O.P.MAHALLESİ SEMT PAZARI

Adres: Gazi Osman Paşa Mahallesi Gamzeli Sokak

Pazar Günü: Çarşamba

YENİKENT TOKİ SEMT PAZARI

Adres: Menderes Mahallesi 102/1 Parsel Yavuz Sultan Selim Caddesi yanı

Pazar Günü: Çarşamba

PLEVNE MAHALLESİ SEMT PAZARI

Adres: Plevne Mahallesi 47602/3 Parsel Destek Sokak ile Gökhan Sokak arası

Pazar Günü: Perşembe

MEVLANA MAHALLESİ SEMT PAZARI

Adres: Mevlana Mahallesi 2056 Ada İmam Hatip Lisesi Karşısı

Pazar Günü: Cuma

YUNUSEMRE MAHALLESİ SEMT PAZARI

Adres: Yunus Emre Mahallesi 1747/1 Parsel Devrimler Caddesi Gimsa Market yanı

Pazar Günü: Cumartesi

YENİKENT SEMT PAZARI

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Belediye Hizmet Binası karşısı

Pazar Günü: Cumartesi

TÖREKENT MAHALLESİ SEMT PAZARI

Adres: Törekent Mahallesi 2105/1 Parsel Muhtarlık Binası yanı

Pazar Günü: Pazar

PINARBAŞI MAHALLESİ SEMT PAZARI

Adres: Pınarbaşı Mahallesi Yaşar Kemal Sokak ile Palamut Sokak Kesişimi

Pazar Günü: Pazar