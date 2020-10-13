Ankara Sincan Pazar Yerleri ve Günleri
Ankara'nın Sincan ilçesinde kurulan semt pazarları ucuzluğu ve çeşitliliği ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Sincan'ın farklı mahallelerinde hafta boyunca kurulan pazarlar vatandaşa ulaşım kolaylığı sağlıyor. Sincan ilçesinde kurulan çok sayıda pazar sayesinde vatandaş kendine uygun olan güne göre ve ulaşım şartlarına göre istediği pazardan alışveriş yapabiliyor.
Sincan Belediyesi'nin çalışmaları ile Sincan'da kurulan pazarlarda her mevsim güvenli alışveriş mümkün hale geliyor. Belediyenin modern tasarıma göre yeniden düzenlediği açık ve kapalı pazarlar mevsime göre açılıyor. Birçok zabıta ekibinin de görevli bulunduğu Sincan semt pazarlarında vatandaşlar konforlu alışveriş yapıyor. Ürün çeşitliliğinin de yüksek olduğu Sincan semt pazarlarında vatandaşlar ucuz fiyata ve güvenli alışverişin tadını çıkaracaklar.
Korona Virüsle Mücadelede Sincan Semt Pazarlarına Kısıtlama
Ankara Sincan'da haftanın her günü kurulan pazarlara Korona virüsle mücadele sürecinde kısıtlama geldi. Haftanın her günü farklı semtlerde kurulan Sincan semt pazarları artık yalnızca hafta içi günlerde kurulacak. Sincan Belediyesi tarafından alınan kararla vatandaşların sağlığı ve güvenliğinin korunması amaçlanıyor.
Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonları pazarlar kurulmayacağı için hafta içi kurulan pazarlarında yerleri ve günleri değişti. Pazar yerlerinin yeni günleri ve yerleri Sincan Belediyesi'nin resmi web sayfası üzerinden halka duyuruldu.
Ankara Sincan'da Köy Pazarı İle Vatandaşa Ucuzluk
Ankara Sincan'da haftanın 4 günü köy pazarı kurulacak. Sincan belediyesi yeni düzenleme ile ilçede haftanın 4 günü köy pazarı kurulacağını açıkladı. Tarladan sofraya gelecek sağlıklı besinler vatandaşa çok daha ucuza satılacak. Hem üreticinin hem de tüketicinin kazanmasına yönelik yeni başlatılan bu uygulama ile her hafta Sincan'ın 4 mahallesinde köy pazarı kurulacak. Ankara Sincan'da köy pazarı kurulmasına yönelik düzenleme Sincan Belediyesi, Sincan İlçe ve Tarım Orman Müdürlüğü ve Sincan Ziraat Odası'nın işbirliği ile uygulamaya koyuldu.
Sincan'da köy pazarının kurulmasına yönelik uygulama vatandaşın yüzünü güldürdü. Besinlerin tarladan direk sofraya gelecek olmasının yanı sıra komisyonsuz fiyatlarla satılacak olması da vatandaşı sevindirdi.
Ankara Sincan Semt Pazarları Şunlardır:
İSTASYON MAHALLESİ SEMT PAZARI
Adres: İstasyon Mahallesi 706/1 Parsel Edip Sokak İle Erkut Sokak Arası
Pazar Günü: Pazartesi
TANDOĞAN MAHALLESİ SEMT PAZARI
Adres: Tandoğan Mahallesi Vakit Sokak ile Ata Caddesi Arası
Pazar Günü: Salı
OSMANLI MAHALLESİ SEMT PAZARI
Adres: Osmanlı Mahallesi Hürriyet Caddesi Kiler Market yanı
Pazar Günü: Salı
TEMELLİ SEMT PAZARI
Adres: Temelli İstiklal Mahallesi 198/1 Parsel Mezarlık üstü
Pazar Günü: Salı
G.O.P.MAHALLESİ SEMT PAZARI
Adres: Gazi Osman Paşa Mahallesi Gamzeli Sokak
Pazar Günü: Çarşamba
YENİKENT TOKİ SEMT PAZARI
Adres: Menderes Mahallesi 102/1 Parsel Yavuz Sultan Selim Caddesi yanı
Pazar Günü: Çarşamba
PLEVNE MAHALLESİ SEMT PAZARI
Adres: Plevne Mahallesi 47602/3 Parsel Destek Sokak ile Gökhan Sokak arası
Pazar Günü: Perşembe
MEVLANA MAHALLESİ SEMT PAZARI
Adres: Mevlana Mahallesi 2056 Ada İmam Hatip Lisesi Karşısı
Pazar Günü: Cuma
YUNUSEMRE MAHALLESİ SEMT PAZARI
Adres: Yunus Emre Mahallesi 1747/1 Parsel Devrimler Caddesi Gimsa Market yanı
Pazar Günü: Cumartesi
YENİKENT SEMT PAZARI
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Belediye Hizmet Binası karşısı
Pazar Günü: Cumartesi
TÖREKENT MAHALLESİ SEMT PAZARI
Adres: Törekent Mahallesi 2105/1 Parsel Muhtarlık Binası yanı
Pazar Günü: Pazar
PINARBAŞI MAHALLESİ SEMT PAZARI
Adres: Pınarbaşı Mahallesi Yaşar Kemal Sokak ile Palamut Sokak Kesişimi
Pazar Günü: Pazar
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.